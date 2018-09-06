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Север Крыма останется без света
6 сентября 2018, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]
Внеплановые отключения электроэнергии на севере Крыма, в населенных пунктах Армянского городского округа, будут выполняться в связи с проведением очистки ЛЭП и подстанции «Армянск».
Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго». График внеплановых отключений от электроснабжения будет введен в тех населенных пунктах, где произошел химический выброс в атмосферу.
Сообщается, что меры приняты для предупреждения технологических нарушений в электросетях округа Армянск, вызванных возможным загрязнением продуктами химического производства.
Напомним, в Армянске 4 сентября была серьезно превышена предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида. Было принято решение на две недели остановить работу завода «Крымский Титан».
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