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«Единая Россия» внесла первые поправки в пенсионный проект в Госдуму
6 сентября 2018, 17:45 [ «Аргументы Недели» ]
В четверг, 6 сентября, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что партия «Единая Россия» внесла пакет поправок к законопроекту по изменениям в пенсионную систему в Госдуму.
«Сегодня в Госдуму внесен первый пакет поправок "Единой России" к пенсионному законопроекту. Его авторами стали 31 депутат Госдумы и член СФ», — сообщил Турчак.
Напомним, что изначально планировалось увеличить возраст выхода на пенсию до 65 у мужчин и до 63 лет у женщин.29 августа Владимир Путин предложил смягчить реформу. По его словам, пенсионный возраст для женщины будет повышен на пять лет, а не на восемь. На данный момент в России стандартный возраст выхода на пенсию составляет 55 у женщин и 60 лету мужчин.
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