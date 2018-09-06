«Единая Россия» внесла первые поправки в пенсионный проект в Госдуму

В четверг, 6 сентября, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что партия «Единая Россия» внесла пакет поправок к законопроекту по изменениям в пенсионную систему в Госдуму.

«Сегодня в Госдуму внесен первый пакет поправок "Единой России" к пенсионному законопроекту. Его авторами стали 31 депутат Госдумы и член СФ», — сообщил Турчак.

Напомним, что изначально планировалось увеличить возраст выхода на пенсию до 65 у мужчин и до 63 лет у женщин.29 августа Владимир Путин предложил смягчить реформу. По его словам, пенсионный возраст для женщины будет повышен на пять лет, а не на восемь. На данный момент в России стандартный возраст выхода на пенсию составляет 55 у женщин и 60 лету мужчин.