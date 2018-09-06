Министерство обороны ДНР доставило гуманитарную помощь жителям Ленинское, которое было обстреляно в минувшую ночь.









Его уже встречали. Весть о приезде грузовика с гуманитарной помощью заранее облетела весь поселок. Грузовик еще только сворачивал с центральной дороги на небольшую улочку, его уже встречали. Сидевшие кто на лавочках, кто так, где придется, бабушки и дедушки с внуками, мамы и папы с детьми поднялись на ноги и потянулись к месту парковки военного грузовика. Его уже узнали.









Сегодня ночью село Ленинское, вместе с Коминтерново попало под обстрел. В сводках этот район называется мариупольским направлением. Ночью по населенным пунктам в этом районе работали минометы, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы.









«Да, ну, стреляли», — по-военному скупо отмахнулась местная жительница. Она теребила в руках документы и очень волновалась. Пакеты выдавали на руки, а в это время ее ребенок был в школе, и она боялась, что на него ничего не дадут.









Страхи оказались напрасными. Министерство обороны ДНР не обращало внимания на формалистику. Будний день, послеобеденное время, ребенок не может быть нигде, кроме школы. Пакет с гуманитарной помощью дали и на маму, и на ее сына, который в это время находился на занятиях. А помощь предназначалась не документам, а людям, которые живут на передовой.









От Ленинского до того, пока не раздадут все грузы. Так был обозначен маршрут гуманитращиками. Акция раздачи помощи жителям населенных пунктов, находящихся на передовой была совместной: Министерства обороны и гуманитарной группы «Ангел».









«Пакета одному человеку хватит примерно на полторы – две недели», — пояснил корреспонденту АН представитель гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов: «В один набор входит примерно 11 наименований. Это тушенка, консервы, мука, сахар, спички, свечи, чай и так далее».









Во время разговора с представителем гуманитарной группы, пожилая жительница Ленинского только-только получила пакет с набором на руки. Приняв его, она больше радостно, чем удрученно заметила: «Как много! А как я это все утащу?!»









Раздача наборов с гуманитаркой в Ленинском закончилась быстро. Жителей здесь осталось не так и много. Спустя четверть часа площадка перед грузовиком уже опустела. Один лишь ветер гонял клубы пыли вдоль улицы.







