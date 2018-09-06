Видео: в Тамбове из цирка-шапито сбежали два верблюда и пони

В четверг, 6 сентября, из цирка-шапито «Арена «Ягуар», который расположился в районе тамбовского стадиона «Динамо», сбежали животные. Неординарное происшествие сняли на видео очевидцы.

Два верблюда и пони сбежали от дрессировщиков, устремившись в район Набережной улицы. Питомцев быстро вернули обратно, вреда животные не нанесли, заявлений об инцидентах нет.

Видео необычного «забега» опубликовал на своей странице телеграмм-канал Mash. Причем, редакторы сайта сравнили сбежавших из цирка животных с всадниками Апокалипсиса.