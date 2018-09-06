Анатолий Литовченко поздравил челябинцев с Днем рождения города
6 сентября 2018, 15:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Депутат Госдумы Анатолий Литовченко поздравил всех челябинцев в Днем рождения города и назвал его мегаполисом больших возможностей.
- Это город красивой судьбы, триста лет назад он стоят на охране наших границ, а теперь является серьезным промышленным, научным и культурным центром, - подчеркнул парламентарий.
Напомним, что уже в эти выходные, 8 и 9 сентября, в Челябинске пройдет масса интереснейших мероприятий. Вся информация доступна на сайте газеты "Вечерний Челябинск".
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