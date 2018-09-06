Анатолий Литовченко поздравил челябинцев с Днем рождения города

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко поздравил всех челябинцев в Днем рождения города и назвал его мегаполисом больших возможностей.

- Это город красивой судьбы, триста лет назад он стоят на охране наших границ, а теперь является серьезным промышленным, научным и культурным центром, - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что уже в эти выходные, 8 и 9 сентября, в Челябинске пройдет масса интереснейших мероприятий. Вся информация доступна на сайте газеты "Вечерний Челябинск".