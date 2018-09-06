Житель Наро-Фоминска прописал в своей квартире полтора десятка мигрантов

Мужчина, проживающий в Наро-Фоминске, сделал свою квартиру «резиновой», прописав в ней полтора десятка мигрантов. В настоящее время на него завели уголовное дело. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

«В рамках данной проверки сотрудники полиции установили, что 42-летний местный житель в квартире, расположенной в одном из домов в поселке Селятино, поставил на миграционный учет 15 иностранных граждан, но места для временного проживания им не предоставил», - уточнили эксперты. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.