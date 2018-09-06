Виктория Скрипаль: «Нет, этих людей я знать не знаю»

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала экспертам о том, что не знает людей, которых считают виновными в отравлении ее семьи.

«Нет, этих людей я знать не знаю и не ведаю, кто они такие. Слава богу, хоть один – русский, а второй – татарин. Хоть один – православный, другой – мусульманин. Хоть на этом спасибо. Сначала говорили, что они приехали по поддельным паспортам, когда мы стали спрашивали, как же они поехали по поддельным паспортам, если мы сдаём всю биометрию, тут же изменили, сказали, что они там уже поменяли, под псевдонимами выдали фотографии», - заявила Виктория Скрипаль.

Так, 5 сентября Великобритания назвала имена россиян, которых считает причастными к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает НСН.

Также Скрипаль посоветовала британским правоохранительным органам обратиться за помощью к российским хакерам, потому что время на двух сделанных фотографиях совпадает до секунды, пишет НСН.

«Идут два человека, на них указывается дата и время. Дата и время совпадают до секунд. Но ведь люди не могут проходить коридор в одно и то же время. Ребят, ну если вы что-то подделываете, то подделывайте до конца. Ну поменяйте вы это время. Если вы не умеете это делать, обратитесь к российским хакерам – они вам помогут», - рассказала Скрипаль.