//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Адвокат: Степаненко хочет помешать новому браку Петросяна
- Верка Сердючка решила вернуться на сцену
- Максим Галкин обратился к молодым артистам с советом
- Григорий Лепс коллекционирует иконы уже 20 лет
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В Московской области задержали пять подозреваемых в похищении двух людей
6 сентября 2018, 14:26 [ «Аргументы Недели» ]
В Подмосковье были задержаны пять подозреваемых в похищении двух предпринимателей. Люди вымогали у предпринимателей деньги.
Как сообщают эксперты, пять выходцев из Ингушетии 3 июля 2018 года в городе Щелково применили силу и заставили двоих бизнесменов сесть к ним в машину, для того чтобы просить у них 500 тысяч рублей. Также они вынудили их написать долговые расписки суммой на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ОТР.
Преступники угрожали предпринимателям, а также применяли физическую силу и даже стреляли по ногам.
Также в Московской области, в Щелкове был обнаружен труп мужчины, пишет сайт Подмосковье сегодня.
По мнению экспертов, которые проводили проверку, мужчину зарезали.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
Стал известен сценарий победы российских войск над ВСУ без единого выстрела
//Новости Гнездо.ру
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
В России начали разработку двигателей для перспективных экранопланов
//Мнение
Депутат Госдумы рассказал о плане Москвы для сражающихся с Украиной ДНР и ЛНР
//Мнение
Синдром Набиуллиной можно вылечить
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
Научно-практический центр детской психоневрологии отметил свой юбилей
//В мире
Ополченцы раскрыли на видео провокационную тактику воюющих в Донбассе частей ВСУ
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
Украинские военные сожгли бронебойно-зажигательным снарядом жилой дом (Фото)
//В мире
Украинский журналист обозначил условие военного нападения на российский Крым
//Новости Redtram
//Общество
Жители Крыма прячут свои авто от "химического" дождя, идущего из Армянска
//В мире
Итальянский градоначальник лично обезвредил вооруженного мигранта
//Общество
В МЧС предложили туристам-экстремалам платить за свое спасение
//В мире
//Туризм
//Культура
//В мире
Выложено видео уничтожения российскими Су-34 складов боевиков в сирийском Идлибе
//В мире
В МИД РФ указали нестыковки на фото подозреваемых в "деле Скрипалей"
//В мире
Верховная Рада назвала возможные сроки появления баз НАТО на Украине
//Общество
Дочь бывшего чиновника, а ныне депутата Госдумы купила поместье за 2 миллиарда