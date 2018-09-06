В Московской области задержали пять подозреваемых в похищении двух людей

В Подмосковье были задержаны пять подозреваемых в похищении двух предпринимателей. Люди вымогали у предпринимателей деньги.

Как сообщают эксперты, пять выходцев из Ингушетии 3 июля 2018 года в городе Щелково применили силу и заставили двоих бизнесменов сесть к ним в машину, для того чтобы просить у них 500 тысяч рублей. Также они вынудили их написать долговые расписки суммой на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ОТР.

Преступники угрожали предпринимателям, а также применяли физическую силу и даже стреляли по ногам.

Также в Московской области, в Щелкове был обнаружен труп мужчины, пишет сайт Подмосковье сегодня.

По мнению экспертов, которые проводили проверку, мужчину зарезали.