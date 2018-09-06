Глава МГИК отметил востребованность «дачных» избирательных участков

Все «дачные» избирательные участки, организованные для выборов мэра российской столицы, востребованы. С таким заявлением выступил глава Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов.

Как отметил Горбунов на состоявшейся в четверг пресс-конференции, опасения о том, что москвичи проигнорируют данные места для голосования, не оправдались. Только на двух участках из 209 количество прикрепленных избирателей не превысило ста - на одном их 97, на другом 98.

Руководитель МГИК добавил, что совместно с правительством Москвы был решен вопрос дополнительного выделения транспорта для горожан, включенных в списки на «дачных» участках, которые не имеют возможности дойти до них пешком. Для таких избирателей организуют свыше 200 дополнительных маршрутов с использованием автопарка, имеющегося в распоряжении столичных структур. На каждом транспортном средстве разместят логотип с номером участка.

Москвичи проголосуют за нового градоначальника 9 сентября. Ранее на текущей неделе стало известно, что столичная Общественная палата направит на выборы почти 4 тысячи наблюдателей.