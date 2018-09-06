В крымском главке МЧС сообщают, что в течении всего сегодняшнего дня в Симферополе будет идти дождь. Также ожидаются грозы, град и шквал до 22 метро в секунду, пишут «Аргументы недели-Крым».

Всех просят соблюдать правила безопасности при непогоде. Во время ливня лучше оставаться в помещениях, на улице не спускаться в подземные переходы и держаться подальше от рекламных конструкций.

При этом жители Симферополя активно выкладывают в социальных сетях видео, на которых показывают, как прячут свои автомобили от дождя. Люди опасаются, что осадки могут содержать в себе химические вещества, которые недавно были выброшены в атмосферу с завода «Крымский титан» в Армянске.