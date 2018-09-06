В Иркутской области во время сплава пропали туристы

В Иркутской области Слюдянского района пропали туристы. Спасатели уже приступили к поискам двух путешественников. За помощью обратились родственники мужчин, которые отправились в поход-сплав по реке Иркут.

Как рассказали родные пропавших, туристы перестали выходить на связь. Сплав начался в районе населённого пункта Анчук, пишет NEWS.ru.

В настоящее время в поисках принимают участи 15 человек и пять единиц техники.

Также, как сообщает Телеинформ, продолжается поиск пропавшего в Шелехове 16-летнего подростка. Мальчик ушел из дома 4 сентября и так и не вернулся.