Эксперты: потребление алкоголя на душу населения в России снизилось на 40%

Как сообщают эксперты, потребление россияне стали употреблять на 40% алкоголя меньше. Однако этот уровень потребления алкоголя все еще высок, и его необходимо снижать.

Следует помнить, что вопрос потребления неотрывно связан не только с количественными показателями, но и с качественными. Очевидно, что употребление суррогатов алкоголя недопустимо, и мы должны планомерно бороться с их оборотом, - рассказал глава Росалкогольрегулирования. Об этом пишет Ридус.

Как сообщает NEWS.ru, россияне стали меньше употреблять алкогольную продукцию, скорее всего, по косвенным признакам. Например, количество отравлений от алкоголя за последние два года снизилось в два раза. Число преступлений, которые были совершены в состоянии алкогольного опьянения, упало на 7–8%.