В МЧС предложили туристам-экстремалам платить за свое спасение

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ выступило с предложением сделать обязательной покупку страховых полисов, которые покроют расходы на возможные операции по спасению туристов-экстремалов.

Эта инициатива МЧС была поддержана в Российском Союзе страховщиков и в Федерации альпинизма России. В настоящее время специалисты всех заинтересованных организаций занимаются разработкой проекта страховой защиты туристов-экстремалов.

Предполагается, что принцип действия страховой системы будет как можно более прозрачным. Так, Федерация альпинизма берет на себя ответственность за качество подготовки людей, отправляющихся в горы. МЧС обязуется своевременно реагировать на экстренные ситуации. Страховщики, в свою очередь, принимают на себя финансовые гарантии спасательных операций.

На данный момент спасательные операции финансируются из бюджета МЧС РФ. К примеру, один час полета вертолета Ми-8 – это 800 литров авиационного топлива (50 тыс руб за тонну), рабочая смена группы спасателей с обученной поисковой собакой оценивается примерно в 100 тыс руб, сообщает «Ура.ру».