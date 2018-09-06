В МЧС предложили туристам-экстремалам платить за свое спасение
6 сентября 2018, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство чрезвычайных ситуаций РФ выступило с предложением сделать обязательной покупку страховых полисов, которые покроют расходы на возможные операции по спасению туристов-экстремалов.
Эта инициатива МЧС была поддержана в Российском Союзе страховщиков и в Федерации альпинизма России. В настоящее время специалисты всех заинтересованных организаций занимаются разработкой проекта страховой защиты туристов-экстремалов.
Предполагается, что принцип действия страховой системы будет как можно более прозрачным. Так, Федерация альпинизма берет на себя ответственность за качество подготовки людей, отправляющихся в горы. МЧС обязуется своевременно реагировать на экстренные ситуации. Страховщики, в свою очередь, принимают на себя финансовые гарантии спасательных операций.
На данный момент спасательные операции финансируются из бюджета МЧС РФ. К примеру, один час полета вертолета Ми-8 – это 800 литров авиационного топлива (50 тыс руб за тонну), рабочая смена группы спасателей с обученной поисковой собакой оценивается примерно в 100 тыс руб, сообщает «Ура.ру».
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