//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Юрий Шатунов сегодня празднует 45-летний юбилей
- Певица Юлия Самойлова решила эмигрировать из России
- На "Новой волне" не обошлось без скандала, Крутой и Лазарев воюют с журналистами
- Лидер "Руки вверх" готов вернуться на сцену после перенесённых операций
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Специалисты назвали дату предстоящих сбоев в работе "всемирной паутины"
6 сентября 2018, 11:16 [ «Аргументы Недели» ]
Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами опубликовала предупреждение для пользователей всемирной сети интернет. В октябре в работе «всемирной паутины» прогнозируются сбои.
Возможные предстоящие сбои в работе сети интернет связаны с переходом на новые криптографические ключи, защищающие систему доменных имен. Замена криптографических ключей в октябре 2018 года будет проводиться впервые в истории. В компании отмечают, что фактически подготовка к этой процедуре ведется в течение последних четырех лет. Однако замена ключей – процесс не одномоментный. Он может занять несколько дней или даже недель, в течение которых пользователи по всему миру могут столкнуться со сбоями в работе сети интернет.
Криптографические ключи применяются в системе защиты доменных имен с 2010 года в целях противодействия злоумышленникам, которые ранее имели возможность перехватывать запрос компьютера и подключать его к другому IP-адресу. Ключи должны меняться каждые пять лет, однако по разным причинам ни одной смены ключей до сих пор не было проведено.
Таким образом, первая в истории замена криптографических ключей состоится в октябре 2018 года. Точная дата начала процедуры будет объявлена после заседания управляющей корпорации. Замене подлежат в том числе и не скомпрометировавшие себя ключи, сообщает «Экономика сегодня».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Общество
Стал известен сценарий победы российских войск над ВСУ без единого выстрела
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
В России начали разработку двигателей для перспективных экранопланов
//Новости партнеров
//Культура
//В мире
Верховная Рада назвала возможные сроки появления баз НАТО на Украине
//Общество
Дочь бывшего чиновника, а ныне депутата Госдумы купила поместье за 2 миллиарда
//Новости СМИ2
//В мире
В Японии на острове Хоккайдо произошло мощнейшее землетрясение
//В мире
Дональд Трамп утверждает, что не отдавал приказа об уничтожении Асада
//Новости Redtram
//Здоровье
//Здоровье
//Здоровье
//История
//Шпионаж
//Туризм
В отеле Египта, где погибли британские туристы, обнаружили опасные бактерии
//Спорт
//Спорт
//Спорт
//Спорт
Что может быть лучше «группы смерти»?
//В мире
Киев завел уголовное дело на РФ из-за крымского оружия в Донбассе
//Спорт
//Спорт
//Общество
//Общество
Игры с госзакупками и офшоры Игоря Крутого, ну очень крутого бизнесмена
//Общество
//Общество
//Общество
//В мире
//Город М
//Город М
//В мире
Глава Пентагона обсудит с Индией её планы по закупке С-400 у РФ
//Город М
//Город М
//В мире
В Крым прибыла делегация из США, чтобы увидеть его реальную обстановку
//Культура