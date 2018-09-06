Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами опубликовала предупреждение для пользователей всемирной сети интернет. В октябре в работе «всемирной паутины» прогнозируются сбои.

Возможные предстоящие сбои в работе сети интернет связаны с переходом на новые криптографические ключи, защищающие систему доменных имен. Замена криптографических ключей в октябре 2018 года будет проводиться впервые в истории. В компании отмечают, что фактически подготовка к этой процедуре ведется в течение последних четырех лет. Однако замена ключей – процесс не одномоментный. Он может занять несколько дней или даже недель, в течение которых пользователи по всему миру могут столкнуться со сбоями в работе сети интернет.

Криптографические ключи применяются в системе защиты доменных имен с 2010 года в целях противодействия злоумышленникам, которые ранее имели возможность перехватывать запрос компьютера и подключать его к другому IP-адресу. Ключи должны меняться каждые пять лет, однако по разным причинам ни одной смены ключей до сих пор не было проведено.

Таким образом, первая в истории замена криптографических ключей состоится в октябре 2018 года. Точная дата начала процедуры будет объявлена после заседания управляющей корпорации. Замене подлежат в том числе и не скомпрометировавшие себя ключи, сообщает «Экономика сегодня».