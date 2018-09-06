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Как развивать сельхозкооперацию

6 сентября 2018, 10:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Как развивать сельхозкооперацию

В городе Лабинске прошло совещание, главной темой которого стало развитие сельскохозяйственной кооперации в АПК Кубани. Участие во встрече по поручению спикера Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко принял заместитель председателя аграрного комитета краевого парламента Сергей Орленко.

Вместе с министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани Федором Дерека, уполномоченным по правам фермеров Вячеславом Легкодухом, отраслевыми специалистами и руководством муниципалитета Сергей Орленко побывал сначала в поселке Мирном, где ознакомился с деятельностью образцового КФХ «Мельниченко», которое специализируется на выращивании голубики. Дальнейшие перспективы развития сельхозкооперативов и их союзов депутат ЗСК обсудил с коллегами уже на совещании в районном центре.

Сейчас в Краснодарском крае функционируют 146 аграрных кооперативов различной направленности. За последние девять месяцев зарегистрировано 22 новых сельхозобъединения. С прошлого года, по словам Сергея Орленко, действующим сельскохозяйственным потребительским кооперативам оказывается господдержка в виде грантов на развитие материально-технической базы. Так, к примеру, в 2017- 2018 годах из федерального и краевого бюджетов на эти цели было выделено 406,6 миллиона рублей. Деньги получили 12 кооперативов.

- С прошлого года за счет средств регионального бюджета действует и программа по предоставлению грантов на развитие материально-технической базы начинающим сельхозкооперативам, работающим не более 12 месяцев с даты своей регистрации. С 2017 по 2018 год по программе выделено 252,9 миллиона рублей, - отметил зампредседателя аграрного комитета ЗСК.

В ходе дискуссии были обозначены конкретные задачи на ближайшее будущее. Это выработка стратегии кооперации в каждом муниципалитете и развитие кооперативного движения в целом по краю. Реализовать задуманное планируется в том числе и через проект «Фермерские дворики».

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В городе Лабинске прошло совещание, главной темой которого стало развитие сельскохозяйственной кооперации в АПК Кубани. Участие во встрече по поручению спикера Законодательного Собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко принял заместитель председателя аграрного комитета краевого парламента Сергей Орленко. >>
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