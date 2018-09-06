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Прокуратура: Олег Дубровин совмещает должности абсолютно законно
6 сентября 2018, 09:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Южноуральская прокуратура подтвердила ранее высказанную оценку экспертов рабочей группы Общественной палаты Южного Урала по этике, регламенту и урегулированию конфликтов интересов, а также Общественной палаты страны о том, что Олег Дубровин может совмещать сразу две должности. Напомним, он является председателем ОП региона и с 1 июня текущего года гендиректором телеканала ОТВ.
Старший помощник прокурора Южного Урала по связям с прессой Наталья Мамаева подчеркнула, что совмещение должностей абсолютно законно. С этим мнением солидарны ведущие юристы и политологи.
Напомним, что председателем ПО региона Олега Дубровина избрали 26 апреля текущего года, а гендиректором ОТВ назначили 1 июня этого же года. Подробнее об этом читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".
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