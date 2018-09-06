Штраф и волчий билет – чем опасно участие в несанкционированных митингах
6 сентября 2018, 08:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Для подрастающего поколения участие в несогласованных митингах чревато проблемами с трудоустройством. Кроме того, их родителям грозят большие штрафы.
Как сообщили в силовых структурах Южного Урала, не стоит портить свое будущее. В данный момент ясно одно – на государственную службу таким митингующим наверняка будет закрыта дорога. А родителям придется раскошелиться на большой штраф.
Кроме того, всю информацию об участниках передадут в учебные заведения.
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