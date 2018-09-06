Штраф и волчий билет – чем опасно участие в несанкционированных митингах

Для подрастающего поколения участие в несогласованных митингах чревато проблемами с трудоустройством. Кроме того, их родителям грозят большие штрафы.

Как сообщили в силовых структурах Южного Урала, не стоит портить свое будущее. В данный момент ясно одно – на государственную службу таким митингующим наверняка будет закрыта дорога. А родителям придется раскошелиться на большой штраф.

Кроме того, всю информацию об участниках передадут в учебные заведения.