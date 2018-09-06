Вацап и навигатор останутся доступны на Tele2 при нуле на счете

Вацап и навигатор будут работать даже при нуле у абонентов Tele2. Благодаря бесплатному и подключению «SOS-пакета» вам будут доступны мессенджер WhatsApp и навигация «Яндекс» на срок от 1 до 3 дней, в зависимости от вида тарифа.

Если условия тарифа гласят, что списание средств у вас происходит каждый день - «SOS-пакет» включится на сутки. При ежемесячном списании он будет работать три дня. Когда пополните счет, он отключится. Немаловажно, что услуга работает по всей России.

Как рассказал директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин, благодаря новой услуге абонент сможет оставаться на связи или уточнить маршрут при непредвиденной ситуации, когда на счету внезапно закончились средства.

- Мы обещаем нашим абонентам, что в подобных обстоятельствах они не останутся без связи, - отметил он. - Tele2 сохраняет возможность отправить сообщение, построить маршрут или проверить расписание общественного транспорта даже при нулевом балансе.

Узнавайте все подробности нового пакета на сайте Tele2.