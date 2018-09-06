«Трактор» принял участие в Международном дне благотворительности
6 сентября 2018, 08:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Хоккеисты системы клуба навестили маленьких пациентов Областной детской клинической больницы. Долгие годы «Трактор» и детскую больницу связывают дружеские отношения.
Игроки и тренеры часто бывают в различных отделениях - кардиологии, онкологии, травмотологии, оказывая различную помощь. В этот раз талисман клуба Белый Медведь, медвежонок Q, а также хоккеисты Юрий Могильников и Иван Безруков пришли в недавно открывшееся отделение реабилитации.
«Нам удалось сегодня развеселить ребят и очень хорошо пообщаться. Делать добрые дела - это не обязательно денежная помощь. Каждый из нас может подарить праздник и радость другим, помочь одеждой, игрушками или еще как-то. Хотелось бы призвать всех чаще делать добрые дела», - отметил Иван Безруков.
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