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Дочь бывшего чиновника, а ныне депутата Госдумы купила поместье за 2 миллиарда
5 сентября 2018, 22:33 [ «Аргументы Недели» ]
Британские масс-медиа в шоке от того, какие дорогие покупки могут себе позволить бывшие российские чиновники. Они активно обсуждают дорогую даже по европейским меркам покупку недвижимости. Россиянка Эльсина Хайрова приобрела особняк на юге графства Суррей за 22 миллиона фунтов стерлингов. И не важно, что ее отец бывший чиновник, а ныне депутат Госдумы, член комитета по обороне Ринат Хайров.
Как пишет Daily Mail, огромный фешенебельный особняк раскинулся на трех гектарах в шикарном районе Англии. В нем 10 спален, 15 ванных комнат, два лифта, бассейн, игровой зал, собственные кинотеатр, спа-салон и винный погреб, а также гараж на шесть автомобилей. В общем покупка всем на зависть.
Но и это еще не все. Эльсина решила, что ее семье будет тесновато в новом особняке и она прикупила квартиру в центре Лондона, стоимостью 10 миллионов фунтов стерлингов. Итого недвижимость потянула на 2,8 миллиардов российских рубликов.
Папа владелицы столь дорогой недвижимости с 1998 по 2007 год он возглавлял УФНС по Республике Татарстан, а затем работал советником министра обороны Анатолия Сердюкова.
«Моя дочка уже взрослый человек. У нее муж — бизнесмен, есть двое детей. Они живут своей жизнью. Что касается намеков в статье на мои доходы, то все мои доходы задекларированы», - сообщил изданию «Бизнес Online» сам народны избранник.
Супруг Эльсины Хайровой, действительно в прошлом питерский бизнесмен, а ныне британский предприниматель Дмитрий Цветков. Его имя фигурировало в скандале вокруг разработчика первого в России тяжелого беспилотника — АО «НПО «ОКБ им. Симонова». Тогда исполнение контракта было сорвано по подозрению в хищении выделенных средств и выводе их в офшоры. Правда, к Цветкову, следствие претензий не выдвигало.
«Как же я рад, что поучаствовал в покупке такой красоты! Какие полы! Вот бы всем депутатам такие купить, а не больницы эти чёртовы строить, в них только люди умирают. Почему-то», « «И все это - дочери простого российского депутата, бывшего налогового чиновника. Талантливая, должно быть, девушка», «Мы с вами глядящие и недоумевающие, живем в зазеркалье похоже. Достаточно быть высокопоставленным чиновником чтобы жить и растить детей в другом мире. Странно, правительство говорит нет денег...Откуда тогда дворцы? Яхты? Самолеты? Вот правда, сюрреализм в полном своем воплощении. А слуги наши такие талантливые фокусники», - комментируют пользователи удачную покупку Эльсины Хайровой.
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