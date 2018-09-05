Игры с госзакупками и офшоры Игоря Крутого, ну очень крутого бизнесмена

Когда вся страна спорила о повышении пенсионного возраста, 64-летний Игорь Крутой пил ледяное шампанское на Сардинии на вечеринке именитого американского ювелирно-часового бренда. Семья Крутого веселилась в легендарном «клубе для миллиардеров» на курорте Порто-Черво, куда большинству россиян не попасть никогда в жизни.

На "Новой волне" не обошлось без скандала, Крутой и Лазарев воюют с журналистами

Издание «Собеседник» покопалось в счетах известного крутого музыканта и крутого бизнесмена. Как утверждают журналисты, через неделю после инаугурации президента на счет АНО «Академия популярной музыки Игоря Крутого» была перечислена спонсорская помощь – 30 миллионов рублей от ПАО «Роствертол», а это структура холдинга «Вертолеты России», который курирует экс-министр обороны Анатолий Сердюков.

44,5 миллиона рублей Крутой получил от Минобразования. И вроде бы – все законно и официально, выиграл тендер на аукционе на проведение конкурса «Детская Новая волна», вот только конкурент на конкурсе был у него – некое ООО «Арт-трейдинг» с учредителем Ириной Корякиной. Кроме того, одна из компаний Крутого в прошлом году выиграла 30-миллионный аукцион от Минкультуры на услуги по организации Дня России. А конкурентом в тендере вновь выступила фирма «Арт-трейдинг», ясное дело, все с той же Корякиной во главе. А если учесть, что женщина раньше работала в ООО «Академия популярной музыки Игоря Крутого», как считает издание, его можно подозревать в картельном сговоре на госзакупках.

Но интересы крутого бизнесмена Игоря Крутого выходят далеко за пределы музыкальной индустрии. Как у настоящего олигарха, у него есть свой офшор. Некая фирма, зарегистрированная на Кипре, которая указана контактом для онлайн-казино. Сам олигарх владеет собственностью в Нью-Йорке, апартаментами на Манхэттене и квартирой на «острове миллионеров» Фишер-Айленд в Майами на общую сумму примерно в 70 миллионов долларов.