С 15 сентября в Челябинском цирке - Пингви-шоу «Ласта-рика»

Спешите увидеть уникальный номер с учёными пингвинами, танцующих кенгуру, бесстрашных джигитов-наездников, которые покоряют своей ловкостью, бесстрашием и сумасшедшей скоростью, на которой исполняются все трюки! Мир иллюзии, откроет вам свои объятия, впустит в себя и оставит в недоумении и восторге.

Яркие и очаровательные попугаи , ловкие обезьянки, королевские пудели, вызывающие радость и улыбки зрителей, гуттаперчевые акробаты и легендарный клоун Май – все это в неповторимом пингви-шоу «ЛАСТА-РИКА»!