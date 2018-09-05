С 15 сентября в Челябинском цирке - Пингви-шоу «Ласта-рика»
5 сентября 2018, 17:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Спешите увидеть уникальный номер с учёными пингвинами, танцующих кенгуру, бесстрашных джигитов-наездников, которые покоряют своей ловкостью, бесстрашием и сумасшедшей скоростью, на которой исполняются все трюки! Мир иллюзии, откроет вам свои объятия, впустит в себя и оставит в недоумении и восторге.
Яркие и очаровательные попугаи , ловкие обезьянки, королевские пудели, вызывающие радость и улыбки зрителей, гуттаперчевые акробаты и легендарный клоун Май – все это в неповторимом пингви-шоу «ЛАСТА-РИКА»!
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
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