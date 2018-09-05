Как СМИ «наезжают» на лидеров своих стран

Как известно, средства массовой информации играют огромную роль во внутриполитических и международных событиях. Во многих странах мира они не только освещают происходящее, но могут и обрушиться с критикой на политических деятелей и на принимаемые ими решения.

Например, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вызвала огромный резонанс у американского общества. Особенно это касается американских СМИ, экспертов и политических комментаторов, которые открыто критиковали поведение Трампа и сделанные им в ходе переговоров выводы. Так, газета Reuters выпустила текст с громким заголовком «Трамп сдает США». В этой статье также были процитированы слова сенатора США от Демократической партии. «Трамп сдал США, укрепив своими заявлениями противников, ослабив оборону Соединенных Штатов и их союзников»,- заявил Чак Шумер. Известные в Америке издательства CNN и Washington Post сделали акцент на сомнениях Трампа о выводах разведки США, когда речь шла о вмешательстве России в американские выборы. Помимо этого, с жесткой критикой в своей колонке газеты New Yorker высказался обозреватель Чарльз Блоу, назвав президента-республиканца «предателем и изменником». Также New Yorker выпустил заголовок о встрече двух лидеров « Трамп дает Путину то, что он хочет», фактически обвиняя президента своей страны в предательстве.

После такого шквала критики в медиа, от Дональда Трампа сразу последовал ответ. Президент обвинил СМИ в искажении сути встречи с Путиным. «Когда вы слышите, как фейковые новости негативно говорят о моей встрече с президентом Путиным и обо всем, что я «сдал», помните: я ничего не “сдал”. Большую часть времени мы говорили о взаимовыгодных проектах. Трамп также отметил, что отношения с Путиным заметно наладились. « Это выгодно для всех, кроме продажных медиа!» - заявил он.

Ярким примером может являться и ситуация в Германии. Немецкая пресса раскритиковала выступление Ангелы Меркель о борьбе с терроризмом. «Для госпожи Меркель и гибель «Титаника» стала бы просто испытанием»,- гласили заголовки немецких газет. На такие заявления Меркель ответила, что катастрофические последствия миграционной политики являются лишь проверкой на прочность. Однако эксперты высказали свои недовольства о предложенных мерах, поскольку канцлер Германии остается непреклонной в продолжение политики открытых дверей.

Подобная ситуация случилась и во Франции. Во время поездки Эммануэля Макрона на канадский саммит G7, французская оппозиция и СМИ начали активную борьбу с волюнтаризмом президента. Это связано с нашумевшими дебатами по поводу законопроекта о борьбе с «фейковыми» новостями. Однако многие журналисты и представители различных партий воспринимают этот закон лишь как прикрытие, а истинной целью считают желание Макрона избавиться от всех неугодных СМИ по ходу внутриполитических кампаний. «Это шаг в сторону цензуры», - заявил глава Национального союза журналистов Франции Винсен Лаванье. Более того, Макрон подвергается критике со стороны медиа и за то, что под предлогом антитеррористических мер пытается, по сути, установить режим чрезвычайного положения на постоянной основе. Вследствие этого, многие эксперты и журналисты расценивают это как ограничение свобод, что является нарушением демократического строя. « Законопроект о фейковой информации-репрессивный. Если его примут, ценности демократии будут подорваны!»- считает Марин Ле Пен, лидер национального фронта. Поэтому, возможно, не зря говорят, что журналистика - это пятая власть.