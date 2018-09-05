Тяжело в учении…

Вооружённые силы России живут сегодня как на пороховой бочке. Внезапные проверки сменяют учения, горячие командировки в Сирию тоже никто не отменял. Сейчас гремят крупнейшие в истории нашего государства учения «Восток-2018», в последние дни августа в Челябинской области навела шороху «Мирная миссия-2018». На 255 межвидовом полигоне «Чебаркуль» Центрального военного округа состоялось крупнейшее за всю историю совместное антитеррористическое командно-штабное учение вооружённых сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Летчики одной школы

На военном аэродроме «Шагол» под Челябинском, с него, по большей части, работала авиация на учениях «Мирная миссия-2018», можно было отметить несколько любопытных вещей. Во-первых, звено китайских вертолётов Z-10 «Жестокая молния», весьма футуристического вида. Китайские лётчики очень ревностно охраняют их «начинку» от посторонних взглядов, заглянуть в кабину пилотов не удалось никому, в том числе и нашим авиаторам. Что в общем-то странно, к созданию этой машины в конце 90-х годов приложило руку ОКБ им. Камова – у китайцев не было опыта и конструкторской школы по созданию подобной техники. Но назвать Z-10 китайской копией какой-либо из существующих боевых машин язык не поворачивается. Вывод один – Китаю очень скоро не будут нужны наставники или образцы для копирования. Правда, от мирового бестселлера, среднего военно-транспортного вертолёта Ми-8 (в экспортном исполнении Ми-171) они отказываться не спешат. В качестве тяжелых военно-транспортных самолётов китайцы, индийцы и российская сторона используют Ил-76. Испытанная временем надёжная техника. Но известно, что в Китае уже производится транспортник аналогичного класса.









Во-вторых, по словам наших военных, с авиаторами Казахстана и Китая общий язык находить легко – одна лётная школа, китайские ВВС создавались при непосредственном участии специалистов и техники из СССР. Но, на командно-диспетчерском пункте все равно работают два руководителя полётами, российский и китайский, плюс перевод на английский для индийцев – в воздухе одновременно находились до полусотни самолётов и вертолётов. Участники уверяют: «Лётчики понимают друг друга с полужеста и полуслова».

В третьих, заметно, что рука у российских лётчиков, что называется, набита. Летают много, уверенно, мастерство налицо. На завершающей фазе учений ударные Ми-24 и транспортные Ми-8 носились над головами условных «террористов» исламского халифата на высоте около 25 метров. Командный пункт и площадка наблюдателей находятся на небольшой горке, и у всех была редкая возможность смотреть на работу вертолётчиков сверху. Точно по целям отбомбились Ту-22М3 Дальней авиации, строго по сценарию над полем боя обозначил присутствие стратегический ракетоносец Ту-95МС.









Из грустных сюрпризов можно отметить дрейф Казахстана в сторону западных воинских уставов, казахские десантники теперь не ВДВ, а «аэромобильные войска». Самолёт у них тоже иноземный – лёгкий турбовинтовой военно-транспортный CASA C-295 производства концерна Airbus Military. По характеристикам он близок к Ан-26, но в силу молодости, он производится с 2000 года, берёт груза почти в два раза больше, до 10 тонн, летит дальше, экипаж всего два человека. Можно сделать вывод, что наш авиапром плавно теряет и этот сегмент постсоветского рынка, вслед за пассажирскими самолетами. Украина в лице «Антонова» не предложила ничего путного, Ан-140, как говорится «не пошёл», но это проблемы Незалэжной. А Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) который год тянет резину с созданием аналогичного самолёта. Где Ил-112? Серийное производство планировалось наладить ещё в 1994 году… Сейчас на дворе 2018-й, и самолёт только готовят к первому полёту. А перспективную нишу, а это сотни бортов, закрывают оборотистые западные самолётостроители.

Главное – понимать друг друга

Как непросто идёт «слаживание» воинских контингентов из разных стран можно было наблюдать на репетиции заключительного парада. Темпоритм прохождения парадных расчётов у наших военных, их коллег из Казахстана и Таджикистана один, у китайцев другой, индийцев третий, а пакистанские бородачи вовсе в парадном строю бегут, высоко подтягивая к груди колени. К слову, именно пакистанские бойцы больше других привлекали внимание – суровый вид, густая растительность на лицах, да и возраст участников явно не призывной, по нашим меркам. Чтобы добиться единообразия рвал голос российский полковник, постоянно подгоняя переводчиков на китайский и английский (для индийцев и пакистанцев).









Наблюдая за совместной работой военных из восьми стран, возникает стойкое ощущение, что идёт формирование серьёзного военного блока. Плечом к плечу «воюют» с джихад-мобилями, освобождают заложников и наносят артиллерийские и ракетные удары извечные соперники (это ещё мягко говоря) по азиатскому региону – пакистанцы, индийцы, китайцы. Китай стоит вообще особняком – на учения направил 740 военных, 90 железнодорожных вагонов боевой техники и имущества. Автономность полная! Говорят, у них даже были палатки для психологической разгрузки военнослужащих, где солдаты занимались рисованием. Так это или нет не знаю, в своё расположение китайцы никого не пускали. А вот со стороны китайские военные принципиально отличаются от своих шумных сограждан-туристов. Каждый солдат и офицер производил впечатление боевого робота. Не важно где – полигоне, в строю, у самолётов. На площадке, где выставлялась военная техника государств-участников китайские бойцы в самоходках, танке и БМП, как солдаты роты почётного караула Кремлёвского полка, сидели не шелохнувшись с самого утра до конца дня! Хотелось подойти и потрогать – это живые люди или куклы из музея восковых фигур?









Опыт российской армии, особенно сирийский, явно интересен всем остальным участникам учений. Например, последний реальный военный конфликт (с Вьетнамом), в котором участвовала Народно-освободительная армия Китая (НОАК) датируется 1979-м годом. Так, наши военные показали на практике что такое танковая карусель, одно из наших изобретений в Сирии. Но главное, что показали учения, существует возможность собрать в момент реальной угрозы мощный ударный кулак из воинских подразделений разных государств. И, с учётом полученного опыта, он не должен остаться в истории очередной Вавилонской башней.

Справка «АН»: Мирная миссия-2018

Впервые учения в рамках ШОС состоялись в 2003-м году. Проводятся на регулярной основе раз в два года в разных странах. В 2018-м участвуют Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан, Россия. Впервые прислали свои воинские контингенты Индия и Пакистан. Узбекистан был представлен наблюдателями. Всего на учениях было задействованы более 3 000 военнослужащих и около 500 единиц техники.