Реализация краевых программ в сфере ЖКХ – на контроле у депутатов ЗСК

В комитете Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам строительства и ЖКХ состоялось совместное совещание депутатов кубанского парламента с министром топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кубани Александром Волошиным. На встрече обсудили исполнение курируемых комитетом госпрограмм Краснодарского края, в том числе в рамках реализации поручения спикера Законодательного Собрания Юрия Бурлачко и работу в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. А также проведение конкурсов среди региональных операторов, ответственных за уборку мусора в муниципалитетах.

Вместе с руководителем регионального министерства участие в заседании приняли зампредседателя кубанского парламента Сергей Усенко, председатель профильного комитета Владимир Лыбанев, секретарь комитета по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин, секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Иван Жилищиков и сотрудники министерства ТЭК И ЖКХ.

Докладывая по ситуации об исполнении закрепленных за его ведомством краевых программ, Александр Волошин отметил, что возникающие при их реализации объективные трудности удается эффективно разрешать. Поэтому уровень исполнения поставленных задач к концу года должен быть высоким.

20 сентября на базе министерства ТЭК И ЖКХ пройдут общественные обсуждения изменений в территориальную схему обращения с ТКО. Корректировки должны ее улучшить. Делается это в соответствии с поручениями и указаниями Президента России Владимира Путина.

Что касается конкурсов среди региональных операторов, то они в большинстве из 11 территориальных зон уже прошли, в остальных конкурсные процедуры близятся к завершению. Теперь предстоит работа по выстраиванию эффективной деятельности выбранных организаций.

По итогам совещания депутаты отметили позитивные сдвиги в деятельности министерства в данном направлении, а также договорились о проведении целого комплекса мероприятий, направленных на реализацию задуманного.

В ближайшее время комитетом ЗСК совместно с профильным ведомством края будут организованы выездные мероприятия. Их целью станет информирование населения, а также предпринимателей, организаций и муниципалитетов о работе региональных операторов и новой системе обращения с отходами.