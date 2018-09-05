Человек-Волгоград - крутой парень

Екатеринбургская художница, известная под псевдонимом MagnieMakoyana, придумала рисовать города России в образе человека. В её рисунках представлены восемнадцать городов в стиле героев аниме. Увидевшие портрет Волгограда говорят, что в такого можно влюбиться с первого взгляда.

Москва, к примеру, - это стройная красотка, которая «прАстите, слезам не верила», Санкт-Петербург – «фанат загнивающей Европы, человек дождя с богатым внутренним миром». Есть и провинция. Челябинск «ходит в маске из-за смога и продает куски метеорита на Авито», Омск, который «трудно найти, легко потерять и нереально покинуть», Тюмень – «столица деревень, а папа работает с нефтью и газом». Наш Волгоград одет в военный китель. Но он не настолько суров, как волк, которого рисовали в дизайнерской студии в качестве принта для футболок к мундиалю. Если тот был похож на нквдэшника, то этот – больше на супергероя. И, конечно же, у него самая крутая Волга!