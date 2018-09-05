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Командовал Нэйерс, принимал Жуков

5 сентября 2018, 15:51 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Командовал Нэйерс, принимал Жуков

О Параде Победы в Москве, прошедшем после разгрома фашистов во Второй мировой войне известно многим, а вот об этом параде в Берлине знают и помнят разве что специалисты. Хотя это было грандиозное событие мирового масштаба, достойное главных страниц истории.

После проведения победного марша в Москве  по  инициативе советского руководства командующим союзных войск США, Англии и Франции было предложено  провести парад Победы в Берлине. Дату назначили на 7 сентября 1945 года, приурочив  его к окончанию военных действий с Японией. Место  выбрали у рейхстага и Бранденбургских ворот, где проходили последние бои с гитлеровскими войсками при штурме Берлина. Согласно договоренности парад должны были принимать главнокомандующие войсками Советского Союза, США, Англии и Франции. От каждой союзной нации намеревались участвовать по тысяче человек из сводного полка и бронетанковые подразделения.

Советские войска провели тщательную подготовку. В состав сводного полка были включены отличившиеся в боях солдаты, сержанты, офицеры и генералы. Но не все шло гладко. Парад мог вообще сорваться. Незадолго до него Главнокомандующие союзными войсками неожиданно сообщили, что непредвиденные дела не позволяют им прибыть в Берлин,  и  их заменят генералы, находящиеся на месте.

Главнокомандующий Группой Советских  Оккупационных войск в Германии  Маршал Советского Союза Жуков  позвонил Сталину. Выслушав его, Сталин сказал: «Они хотят принизить значение парада победы в Берлине. Подождите, они еще не такие будут выкидывать фокусы. Не обращайте внимания на отказ союзников и принимайте парад сами, тем более что мы имеем на это прав больше, чем они».

И запланированное мероприятие состоялось в  назначенное время – 7 сентября 1945 года.

В 9 часов 30 минут на центральную площадь Берлина прибыли военнослужащие союзных армий и  военная техника. На трибуны поднялись генералы и старшие офицеры союзных войск, представители печати и радио. В районе, где должен был состояться парад, собралось около 20 тысяч берлинцев.

В 11 часов на открытом автомобиле к трибуне подъехал маршал Советского Союза Жуков, которого встретили представители главнокомандующих оккупационными войсками союзников: командующий 3-й американской армией генерал Джордж Паттон, заместитель  главнокомандующего английскими оккупационными войсками  генерал-майор Брайан Робертсон, командующий французскими оккупационными войсками в Германии и на Рейне генерал

Мари-Пьер Кениг, командующий парадом генерал Эрик Нэйрс и другие.

Сводные полки встречали маршала Советского Союза своими приветствиями. Объехав войска, Жуков поднялся на центральную трибуну и  произнес  торжественную речь, в которой поблагодарил  союзников и солдат Красной Армии за проявленное мужество и героизм в борьбе за мир, за помощь, за вклад в победу над общим врагом.  Его речь  была  синхронно переведена на английский и французский языки.

Командовал парадом  генерал-майор  британской армии Эрик Нэйерс, комендант Британского Сектора в Берлине. Принимал его  маршал Советского Союза Г. К. Жуков.

Открыл торжественный марш сводный полк 248-й стрелковой дивизии 9-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии, сформированной в Астрахани, участвовавшей в Сталинградской битве и штурмовавшей Берлин. Командовал сводным полком командир 902-го стрелкового полка,  Герой Советского Союза подполковник Г. М. Ленев. Воины Красной Армии  в парадной форме чеканили шаг в монолитном строю с винтовками в руках шеренга за шеренгой.

За ними прошел французский сводный полк 2-й пехотной дивизии в составе двух рот французских партизан, двух рот горных стрелков и батальона колониальных войск (африканские подразделения и зуавы)  под командованием полковника Плесье. Следующим проходил британский полк 131-й пехотной бригады Дерхемского, королевы Великобритании, Девонширского пехотных полков и других британских подразделений  под командованием полковника Бренда со сводным оркестром  шотландских волынщиков. Замыкал пеший строй  сводный полк американских парашютистов 82-й авиадесантной дивизии под командованием полковника Тукера. Каждый сводный полк сопровождал свой духовой оркестр.

Кульминацией парада стала демонстрация  боевой техники. Первой шла техника Великобритании: 24 танка и 30 бронемашин 7-й танковой дивизии. За ними -  6 средних танков, 24 бронетранспортера и 24 бронемашины 3-го егерского полка и 1-й бронетанковой дивизии Франции. Следом проехали 32 танка и 16 бронемашин 705-го танкового батальона 16-й мотомеханизированной кав.группы США.

Завершила парад советская военная техника: 52 тяжелых танка ИС-3, впервые показанные широкой публике, поразили собравшихся. В головном танке следовал генерал-майор танковых войск Герой Советского Союза Т. П. Абрамов.  Экипажи сводного армейского танкового полка 2-й гвардейской танковой армии вели свои грозные машины в безупречном строю по три танка в ряд. Тренировки шли по ночам, появление таких танков было полной неожиданностью для собравшихся.

В парадном марше прошли колонны войск и бронетехника берлинских гарнизонов СССР, Франции, Великобритании и США.

Как только гул моторов и грохот лязгающих гусениц затих,  в наступившей тишине  прозвучал гимн  Советского Союза в исполнении военного оркестра. Затем гимны Французской Республики, Великобритании и Соединенных Штатов Америки сыграли оркестры этих стран.

Жуков докладывал, что парад прошел хорошо: наша пехота отличалась четким строевым шагом,  подтянутостью, хорошим воинским видом, выправкой и равнением в рядах. Он подытожил: «Это было торжество, символизирующее победу антигитлеровской коалиции над кровавой фашистской агрессией».

 

Алла Романенко,

ведущий научный сотрудник

музея-заповедника  «Сталинградская битва» 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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