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На оздоровление и отдых из Армянска вывезли около 3 тыс. детей
5 сентября 2018, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]
В крымские учреждения оздоровления и отдыха по состоянию на полдень среды вывезены около трех тысяч детей из Армянска, пишут «Аргументы недели-Крым».
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал вице-премьер РК Дмитрий ПОЛОНСКИЙ. По его словам, сейчас практически 2900 детей вывезено на отдых в различные объекты санаторно-курортного комплекса полуострова. Тем временем в Армянске уже приступили к обработке городских улиц водой. На месте работают крымские и федеральные специалисты.
Напомним, жители города пожаловались, что в ночь с 23 на 24 августа произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Горожане утверждают, что после инцидента на крышах домов, металлических предметах в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка. В соцсетях опубликованы фотографии, на которых хорошо виден налет, похожий на ржавчину, а также странная дымка в воздухе.
После этого СМИ со ссылкой на пресс-службу ООО «Титановые инвестиции» заявили, что эксперты установили в воздушной среде Армянка превышение концентрации хлористого водорода и что это не связано с деятельностью титанового завода. При этом вице-премьер Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО заявил, что причиной выпадения химического вещества стало испарение содержимого кислотонакопителя, которое используется филиалом ООО «Титановые инвестиции».
Позже крымский премьер Сергей АКСЕНОВ заявил, что концентрация вредных веществ в воздухе в городах севера Крыма превысила допустимую норму. Завод «Крымский Титан» приостановил работу на две недели, а детей из Армянска решили вывезти в санатории.
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