Синеволосую девочку не пустили на школьную линейку в Санкт-Петербурге

В одной из школ Санкт-Петербурга возникла скандальная ситуация из-за девочки с синим цветом волос, которую не пустили на линейку, посвященную началу нового учебного года. Об этом сообщают СМИ.

Родители школьницы пожаловались на администрацию образовательного учреждения местному детскому омбудсмену Светлане Агапитовой. После консультации горожане решили не доводить ситуацию до открытого конфликта, поэтому сейчас девочка ходит на занятия, а педагоги делают вид, что не замечают яркой прически, пишет «Российская газета».

Издание отмечает, что это уже не первый подобный инцидент в Петербурге в текущем году. Весной к Агапитовой обратился отец 15-летней девочки, которую угрожали выгнать из школы за розовые волосы. После вмешательства омбудсмена руководство учебного заведения закрыло глаза на внешний вид подростка.