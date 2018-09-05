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Медпомощь на селе станет доступнее
5 сентября 2018, 13:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Глава Южного Урала сегодня, 5 сентября, отправился проверять исполнение поручений по поводу улучшения медпомощи, о которых просили жители Кременкуля пару месяцев назад. Перед встречей с представителями региональной палаты сельских поселений глава региона неожиданно заехал в больницу Долгодеревенского.
Пациента посетовали губернатору, что качество медпомощи становится лучше, но вот талончиков приходится ждать иногда неделями. Подробнее читайте на сайте газеты «Вечерний Челябинск».
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