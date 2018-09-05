Медпомощь на селе станет доступнее

Глава Южного Урала сегодня, 5 сентября, отправился проверять исполнение поручений по поводу улучшения медпомощи, о которых просили жители Кременкуля пару месяцев назад. Перед встречей с представителями региональной палаты сельских поселений глава региона неожиданно заехал в больницу Долгодеревенского.

Пациента посетовали губернатору, что качество медпомощи становится лучше, но вот талончиков приходится ждать иногда неделями. Подробнее читайте на сайте газеты «Вечерний Челябинск».