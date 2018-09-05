Популярное обезболивающее оказалось смертельно опасным препаратом

Популярное обезболивающее Датские ученые выяснили, что оно может вдвое увеличить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. К таким выводам пришли датские ученые на основании исследования данных о состоянии здоровья более шести миллионов пациентов от 46 до 49 лет.

Речь идет о «Диклофенаке» - препарате производном фенилуксусной кислоты, который оказывает выраженное противовоспалительное, анальгезирующее и умеренное жаропонижающее действие.

Ученый из Дании провели масштабные исследования, изучая действие наиболее популярных обезболивающих на здоровье человека. Более шести миллионов соотечественников, она разделили на три группы в зависимости от риска возникновения сердечного заболевания. В результате ученые пришли к неутешительному выводу, который однозначно позволяет утверждать, что существует прямая связь между применением «Диклофенака» и многочисленных сердечно-сосудистых заболеваний. Причем риск осложнений принципиально не снижается ни с уменьшением срока приема препарата, ни с уменьшением дозировки лекарственного препарата.

В то же время, как пишут «РИА Новости», другие обезболивающие, такие как «Ибупрофен» или «Напроксен», реже вызывают сердечные приступы, чем все тот же «Диклофенак».

В любом случае, применяя любое обезболивающее средство при малейшей боли стоит всерьез задуматься о возможных последствиях. Ведь даже самые спасительные пилюли могут быть крайне опасными.