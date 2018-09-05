В Саратове тестируют новую методику лечения рака мозга

Ученые в Саратове тестируют новую методику лечения онкологических заболеваний головного мозга. Они рассказали, как преодолеть так называемый гематоэнцефалический барьер.

Для открытия барьера ученые посчитали нужным использовать специальный оптический лазер, с помощью которого в мозг доставляют золотые наночастицы. Они предотвращают рост опухоли, сообщает ОТР.

«Лазеры нового поколения, которые мы сейчас используем работают в хорошем терапевтическом окне, это означает, что нам не нужно убирать кожу, нам не нужно делать трепанацию, то есть вскрывать черепную коробку. Лазер способен по крайней мере останавливать рост опухоли. Но в комплексе с противоонкологическими препаратами, когда он помогает дополнительно воздействовать на динамику роста, мы получаем в ряде случаев хорошие результаты. Когда опухоль можно излечивать», - рассказывает эксперт.