Красно чёрные лесорубы губернатора Левченко

В начале лета в СУ СКР по Иркутской области возбудил резонансное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного положения). Кировский райсуд Иркутска 15 июня отправил под домашний арест замминистра лесного комплекса (МЛК) Прибайкалья Алексея Туги. Более мелкие чиновники арестованы.

В результате назначения, согласования и проведения сплошной санитарной рубки на особо охраняемой природной территории государственный «Казачинско-Ленский лесхоз» (подведомственный МЛК) лесному фонду РФ причинён ущерб на сумму более 880 млн. рублей.

Вчера АН-онлайн получили документы, из которых явно видно, что с первых шагов руководителя этого нового ведомства Сергея Васильевича Шеверды всё к этому и шло – лес будут рубить, а не охранять, и рубить будут «свои» лесорубы. В увесистой папке, поступившей в редакцию – заявления одного из участников скандального «открытого» аукциона по аренде лесного участка госсобственности в Генеральную прокуратуру, Федеральное казначейство и ФАС. Аукцион прошёл в 2016 году, сразу после того, как губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил о необходимости преобразования агентства лесного хозяйства в отдельное министерство. По словам главы региона, такой шаг способен нормализовать ситуацию с чёрными лесорубами и незаконными вырубками леса.

На что же обращают внимание контролирующих ведомств заявители?

28 апреля на сайте «Торги.гов.ру» было опубликовано извещение №280416/2070680/01 в котором было указано окончание срока приёма заявок – 18.00 12 мая. Т.е. вместо положенных по закону 14 дней на подготовку заявки, оставалось всего 8. Задаток был установлен в размере 100% цены лота (по закону допускается от 10%) – около 32 млн. руб. Если вы не знаете об этом аукционе заранее, то подать заявку и найти свободные денежные средства нереально. Далее – в один лот площадью более 600 т. га были объединены 6 участков в 4, отдалённых друг от друга, лесничествах. Это так же послужило непреодолимым барьером для многих некрупных предпринимателей, работающих на территории одного лесничества.

Если бы участки выставлялись на торги по отдельности, то, исходя из предыдущей практики, бюджет получил бы на несколько порядков больше денег! Заявители приводят примеры подобных торгов. Например, участок, выставленный за 78 тыс. руб., ушёл за 100 млн. (т.е. повышение цены на 126 000%, 11 участников), а участок за 788 руб. – за 2, 3 млн. (т.е. повышение цены на 300 000%, 11 участников). В описываемом заявителями случае « победитель» заплатил 78 млн. руб., т.е. повышение цены на 145%!

При этом количество участников торгов – 5, из них у троих (!) - один и тот же генеральный директор, счастливый победитель аукциона! ООО «ЛесПромСервис» было создано за 10 дней до объявления аукциона и имело в штате на момент подачи заявки… двух сотрудников.

Так же организаторы (помним о сроках подачи заявки!) незаконно запретили внесение задатка третьими лицами.

Все изложенные факты не оставляют сомнений, что аукцион подгонялся под одну единственную фирму.

Напомним, Иркутская область лидирует среди всех регионов России по объёмам нелегально заготавливаемого и вывозимого леса. По самым скромным оценкам, в регионе заготавливается не менее половины всего нелегального российского леса.

А тут ещё и с легальным лесом такие проблемы. Незаконные «санитарные» рубки, ручные управляемые аукционы на аренду лесных участков. Губернатор Левченко, тем временем, как ни в чём не бывало, продолжает мантры об «эффективности» и «порядке», который красная власть наводит в лесной отрасли. Вот, например последнее, от 2 сентября:

«У нас уже подготовлена концепция развития лесной отрасли до 2030 года, она войдёт в пятилетний план. Здесь две задачи: углубление степени переработки и увеличение налоговых отчислений в бюджет».

АН-онлайн надеется, что по результатам проверки этих заявлений в Генеральной прокуратуре, Федеральном казначействе и ФАС нам будет, что сообщить читателям и про министра Шеверду, и про губернатора Левченко.