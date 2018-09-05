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Дети участников в несанкционированных митингах могут пострадать
5 сентября 2018, 13:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Мэрия Челябинска предупреждает, что митинг 9 сентября не является несанкционированным. При участии в таком мероприятии серьезно могут пострадать как взрослые, так и их дети.
Отметим, что согласно законодательству, штраф для учатсников может равняться 50 тысячам рублей. Организаторов ждет еще более суровое наказание - лишение свободы сроком до 5 лет. Кроме того, участие в несанкционированных мероприятиях может повлечь проблемы при трудоустройстве, покупке путевок за границу или оформлении бизнеса, а также отразится на будущем детей.
Напомним, что 9 сентября в Челябинске пройдет масса праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Митинг не был санкционирован потому, что организаторы захотели использовать уже занятые праздниками площадку.
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