Дети участников в несанкционированных митингах могут пострадать

Мэрия Челябинска предупреждает, что митинг 9 сентября не является несанкционированным. При участии в таком мероприятии серьезно могут пострадать как взрослые, так и их дети.

Отметим, что согласно законодательству, штраф для учатсников может равняться 50 тысячам рублей. Организаторов ждет еще более суровое наказание - лишение свободы сроком до 5 лет. Кроме того, участие в несанкционированных мероприятиях может повлечь проблемы при трудоустройстве, покупке путевок за границу или оформлении бизнеса, а также отразится на будущем детей.

Напомним, что 9 сентября в Челябинске пройдет масса праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Митинг не был санкционирован потому, что организаторы захотели использовать уже занятые праздниками площадку.