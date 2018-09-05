Диетолог: Сейчас популярно - интервальное голодание

Диетологи рассказали о новом режиме питания, при котором люди принимают пищу по 10 часов в день. Про этот режим питания стало известно от американских ученных из института Солка.

По мнению ученых, данный режим позволяет компенсировать расстройства метаболизма, связанные с нарушением суточного цикла. Об этом сообщает НСН.

«Сейчас все большую популярность набирают такие системы питания, где человеку отводится определенное количество часов в сутки, когда он может совершенно спокойно есть, но после этого должен следовать достаточно длительный период воздержания от пищи, можно только пить воду, чай без сахара. Это называется интервальное голодание. Считается, что в организме происходят такие же процессы, как при полном голодании. Все это способствует улучшению здоровья. Такая диета, как и любая другая должна быть обязательно обговорена со специалистом. У кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, диетологи не всегда могут рекомендовать длительное воздержания от пищи» - рассказал эксперт.