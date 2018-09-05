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Была бы охота – и найдётся работа

5 сентября 2018, 13:57 [«Аргументы Недели. Волгоград», Константин СМОЛИЙ ]

В волгоградском Центре занятости прошла первая столь масштабная ярмарка вакансий, посвящённая людям с ограниченными возможностями. Участниками мероприятия стали 30 компаний-работодателей и более ста соискателей.

 

Новая традиция

В Центре занятости населения есть добрая традиция – проводить ярмарки вакансий для тех, кто, несмотря на инвалидность, хочет трудиться. В этот раз количество гостей мероприятия – как работодателей, так и претендентов – показало, насколько востребован и эффективен формат таких акций. «Трудоустройство человека с ограниченными возможностями – это его адаптация, коммуникация с обществом, – отметил в приветственном слове директор Центра занятости Разий Абильевич Акишев. – Поэтому сегодняшняя ярмарка имеет социальный характер – она важна и нужна людям».

Несмотря на большую работу, которую проводят различные государственные органы, проблемы в сфере трудоустройства инвалидов пока остаются. Разий Акишев рассказал, что в Волгограде зарегистрировано 20,5 тысяч граждан трудоспособного возраста, имеющих инвалидность. Конечно, кто-то из них имеет физические ограничения на труд, но большая часть хочет работать и получать дополнительный доход, чтобы чувствовать себя полноценными гражданами нашего общества, растить детей, качественно отдыхать и т.д. Однако трудоустроены пока лишь 5,5 тысяч инвалидов, причём, 516 из них – благодаря Центру занятости.

В общем, успехи очевидны, но и острота проблемы пока велика, а значит, требуются новые эффективные способы помощи людям с ограниченными возможностями. Так и появилась идея специализированной ярмарки вакансий. «Мы обратились к волгоградским компаниям и предложили вместе делать эту важную работу. Рад, что откликнулось так много работодателей, за что мы их сердечно благодарим», – резюмировал Разий Абильевич.

 

Работы разные нужны

Среди социально ответственных компаний, откликнувшихся на призыв Центра занятости, есть и волгоградские предприятия, и региональные филиалы федеральных компаний. Спектр их деятельности широк: производство, услуги, торговля, финансы, медицина, транспорт, социальная работа и образование. Все они получили возможность рассказать о себе и о тех вакансиях, что могли бы занять соискатели-инвалиды.

Компания Волгоградоблпродукт, известная также как Альтернатива-Волга, производит полуфабрикаты глубокой заморозки. На рынке она уже 18 лет, здесь работают более 100 человек. Производство, расположенное на новой площадке в Кировском районе, оснащено современным оборудованием. «Умная» техника отвечает за производственный процесс, однако есть на предприятии и сектор, где ценится индивидуальная работа – цех ручной лепки. Именно там и предлагает Волгоградоблпродукт трудиться гражданам с ограниченными возможностями – лепить пельмени и вареники. Ещё можно заняться чисткой овощей.

Среди компаний, работающих в сфере розничной торговли, на мероприятии присутствовали OBI, Лента и Радеж. Анна Тесленко, менеджер по персоналу гипермаркета строительных и отделочных материалов OBI, рассказала, что на российском рынке они уже 15 лет. За это время открылось 28 гипермаркетов, один из них - в Дзержинском районе Волгограда. В каждом работает в среднем 140-170 человек. «Мы предоставляем хороший соцпакет для всех категорий граждан. Например, полис дополнительного медицинского страхования – бесплатное лечение во всех клиниках города, корпоративное такси – доставка до дома после поздних смен, бесплатное питание, корпоративную одежду. Зарплата у сотрудников линейного персонала второй категории – в среднем 26-27 тысяч. Именно на эту должность мы и приглашаем посетителей сегодняшнего мероприятия».

Представитель Ленты уточнила, что в компании есть квотируемые узкоспециализированные вакансии – программист ЦАП и специалист по обслуживанию кассового оборудования. Но есть и вакантные должности продавца, кассира и помощника пекаря, на которые могут претендовать люди с ограниченными возможностями. Практика привлечения таких сотрудников в магазинах Лента уже существует.

Елена Повстина из ПАО Сбербанк предложила присутствующим работу в Едином распределённом контактном центре (ЕРКЦ), что в Красноармейском районе. По всей стране таких учреждений всего 8, они созданы для приёма обращений граждан в случае каких-либо проблем. В настоящее время открыты вакансии специалистов отдела обслуживания входящих вызовов, чья задача – выслушать обратившегося по телефону клиента  и дать ему консультацию. По словам Елены, в ЕРКЦ для инвалидов созданы все условия, ведь Сбербанк – один из крупнейших российских работодателей, и в нём предусмотрена возможность работы всех групп населения. В волгоградском отделении, например, трудятся уже 25 человек с ограниченными возможностями.

Работу кондуктором общественного транспорта предложил крупнейший перевозчик в городе – ООО «Волгоградский автобусный парк». Менеджер по подбору персонала Людмила Легонцева пояснила, что к этой вакансии предъявляются минимальные требования: умение считать и пользоваться валидатором – терминалом для продажи билетов пассажирам. В ВАП работают около тысячи человек, и половина из них – кондукторы. К нам приходят разные категории граждан, в том числе люди с ограниченными возможностями. Ждём вас с реабилитационной картой в главном офисе на конечной остановке 95-го автобуса».

Впрочем, предлагались на ярмарке и вакансии, требующие специальной подготовки и профессиональных навыков. Например,  ММЦ Диалайн представил вакансии врачебного и среднего медицинского персонала (медсёстры различных направлений). Хотя есть в арсенале центра и неспециализированные предложения – телефонный оператор, администратор и уборщик помещений. Другого рода квалификация требуется для трудоустройства в ООО «Энергия Юга». «У нас энергетическая инжиниринговая компания, – поясняет её представитель, – мы строим подстанции, ЛЭПы, ГЭСы, производим их ремонт. Ждём профессиональных проектировщиков-энергетиков. Работа в офисе, без выезда на места, в условиях, соответствующих уровню реабилитации».

Работу в офисе предлагает и компания Инфраструктура ТК, однако соискателю на должность инженера понадобится среднеспециальное или высшее образование. Плюс к этому нужно разбираться в нескольких компьютерных программах, законодательных актах и обладать грамотной речью. Однако представитель компании уверен, что эта «вакансия, несмотря на ряд требований, подойдёт многим людям с ограниченными возможностями, т.к. и среди них есть грамотные специалисты».

 

Трудные судьбы

Среди других участников ярмарки - такие организации, как Директ Стар, МФЦ, Мегаком, Лаки, Евразия 2000, Энергия Юга, Центр помощи населению "Солнечный дом" и многие другие. Претенденты могли подойти к столу любой компании и узнать у представителей о предлагаемых вакансиях, условиях труда и зарплате. Никто из участников не остался без внимания соискателей.

Люди на ярмарке действительно мотивированы к работе. Например, Антон Воротилов обошёл почти половину представленных работодателей, чтобы среди богатого выбора, найти работу, которая действительно придется по душе. Он всегда хотел заниматься сельским хозяйством, но там велики физические нагрузки, и Антон решил выбрать менее трудозатратную вакансию. По его мнению, «таких мероприятий нужно проводить больше, потому что даже среди желающих работать много застенчивых и пассивных людей. А на таких ярмарках проще встретиться с работодателем и предложить себя».

Сколько людей – столько судеб. Вячеслав Дудников рассказал поистине драматичную историю. С супругой они купили квартиру сыну, для чего взяли у банка кредит, который необходимо ежемесячно погашать. Однако сил на это с каждым днем всё меньше: супруга уже на пенсии, а у самого Вячеслава развился рассеянный склероз. Как следствие – инвалидность. Теперь он ищет несложную спокойную работу, ведь средств от государства, к сожалению, не хватает даже на жизнь.

 

А вот Сергей Михайлов сразу понял, где сможет приложить свои силы: «На учёт в Центр занятости я встал недавно, 7 июля, и когда мне предложили посетить ярмарку, я заинтересовался, т.к. очень хочу найти работу. Из озвученных вакансий больше всего приглянулось предложение компании OBI: работа в гипермаркете соответствует моей специальности – производство строительных конструкций и материалов. Подал заявку, надеюсь, моя кандидатура заинтересует компанию».

Директор Центра занятости Разий Акишев пообещал, что со своей стороны сделает всё возможное для трудоустройства обратившихся к ним: «Любое новое дело рождается тяжело, но, посмотрев на участников сегодняшнего мероприятия, я понял, что если человек действительно настроен найти работу, то мы ему обязательно поможем. Постараемся и впредь работать максимально эффективно».

 

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