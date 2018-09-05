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«Внимание, железнодорожный переезд!»
5 сентября 2018, 13:57 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
В профилактической акции «Внимание, железнодорожный переезд!» приняли участие более 230 волгоградских автолюбителей.
В Волгоградском регионе ПривЖД на железнодорожном переезде, расположенном около станции Ельшанка, состоялась акция «Внимание, железнодорожный переезд!». Ее организаторами выступили специалисты Волгоградской дистанции пути и администрации Советского района. Водителям напомнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения при проезде через железнодорожные переезды, во время мероприятия было роздано более 230 информационных памяток.
Данный переезд расположен в густонаселенном районе города. Ежесуточно через него проезжают более 27,3 тыс. автомобилей.
Как отмечают специалисты Волгоградского региона Приволжской магистрали, в 2018 году количество ДТП увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом. С января по сентябрь произошло 5 случаев (в 2017 – 2 случая), в том числе одно со смертельным исходом. Причинами всех ДТП стало несоблюдение Правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.
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