«Город на колесах» рассказал о профессиях
5 сентября 2018, 13:57 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
Более 200 юных волгоградцев приняли участие в новом экскурсионно-познавательном проекте «Город профессий на колесах».
В Волгограде стартовал новый экскурсионно-познавательный проект «Город на колесах». Его организаторами стали пригородная пассажирская компания АО «ВТП», Приволжская детская железная дороги и музей занимательных наук Эйнштена. Его цель: рассказать школьникам о существующих профессиях, об их особенностях, показать реальную работу людей некоторых конкретных профессий.
Уже более 200 юных волгоградцев приняли участие в данном проекте. Например, специалисты пригородной компании рассказали школьникам о работе «городской электрички», а также провели увлекательную викторину на знание правил безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в подвижном составе. Все участники получили памятные тематические сувениры. На детской железной дороге дети узнали об истории ее создания, об основных железнодорожных профессиях, а сотрудники музея Эйнштейна провели мастер – класс по изготовлению авторских духов.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес