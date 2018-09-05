«Город на колесах» рассказал о профессиях

Более 200 юных волгоградцев приняли участие в новом экскурсионно-познавательном проекте «Город профессий на колесах».

В Волгограде стартовал новый экскурсионно-познавательный проект «Город на колесах». Его организаторами стали пригородная пассажирская компания АО «ВТП», Приволжская детская железная дороги и музей занимательных наук Эйнштена. Его цель: рассказать школьникам о существующих профессиях, об их особенностях, показать реальную работу людей некоторых конкретных профессий.

Уже более 200 юных волгоградцев приняли участие в данном проекте. Например, специалисты пригородной компании рассказали школьникам о работе «городской электрички», а также провели увлекательную викторину на знание правил безопасного поведения вблизи железнодорожных путей и в подвижном составе. Все участники получили памятные тематические сувениры. На детской железной дороге дети узнали об истории ее создания, об основных железнодорожных профессиях, а сотрудники музея Эйнштейна провели мастер – класс по изготовлению авторских духов.