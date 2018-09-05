Роспотребнадзор: населению Армянска советуют чаще принимать душ и носить маски

В связи со сложившейся ситуацией в Армянске Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю издало памятку по поведению граждан, пишут «Аргументы недели-Крым».

Так, в случае появления неприятного запаха в атмосферном воздухе, першения в горле, ощущении раздражения слизистых оболочек носа и глаз, появления насморка, охриплости голоса, признаков недомогания крымчанам рекомендуют: ограничить пребывание на открытом воздухе; при необходимости выхода на улицу принять меры по защите органов дыхания – закрыть нос и рот ватно-марлевой повязкой; ограничить физические нагрузки и занятия спортом на открытом воздухе; людям, страдающим заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой систем иметь при себе лекарственные препараты.

Крымчанам также советую поменьше находиться на солнце, чаще принимать душ, но не растирать тело, мыть овощи и фрукты, а также не трогать руками загрязненные после выброса участки.

Также, специалисты советую обратиться к врачу при появлении одного из симптомов.

Напомним, крымский премьер Сергей АКСЕНОВ заявил, что концентрация вредных веществ в воздухе в городах севера Крыма превысила допустимую норму. Завод «Крымский Титан» приостановил работу на две недели, а детей из Армянска вывезли в санатории.

Жители города пожаловались, что в ночь с 23 на 24 августа произошел выброс в атмосферу неизвестного вещества. Горожане утверждают, что после инцидента на крышах домов, металлических предметах в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка. В соцсетях опубликованы фотографии, на которых хорошо виден налет, похожий на ржавчину, а также странная дымка в воздухе.

После этого СМИ со ссылкой на пресс-службу ООО «Титановые инвестиции» заявили, что эксперты установили в воздушной среде Армянка превышение концентрации хлористого водорода и что это не связано с деятельностью титанового завода. При этом вице-премьер Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО заявил, что причиной выпадения химического вещества стало испарение содержимого кислотонакопителя, которое используется филиалом ООО «Титановые инвестиции».