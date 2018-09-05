Землетрясение на Южном Урале не повлияло на работу электросетей

Землетрясение не вызвало неполадок в электрохозяйстве Южного Урала. 5 сентября около 4 часов утра возле Катав-Ивановска были зафиксированы подземные толчки мощностью 5.6 баллов.

Как уточнили эксперты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго», энергооборудование функционирует в штатном режиме. Все действия при возникновении внештатных ситуаций заранее отработаны, спецтехника и люди готовы к оперативным действиям.