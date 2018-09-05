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Землетрясение на Южном Урале не повлияло на работу электросетей

5 сентября 2018, 12:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Землетрясение не вызвало неполадок в электрохозяйстве Южного Урала. 5 сентября около 4 часов утра возле Катав-Ивановска были зафиксированы подземные толчки мощностью 5.6 баллов.

Как уточнили эксперты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго», энергооборудование функционирует в штатном режиме. Все действия при возникновении внештатных ситуаций заранее отработаны, спецтехника и люди готовы к оперативным действиям.

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РМК подарила на День города три новые площадки для воркаута

РМК подарила на День города три новые площадки для воркаута 13:37

В конце августа-начале сентября Русская медная компания установила в Челябинске три новые площадки для воркаута. Они появились у спортивных объектов: ДС "Надежда", школы олимпийского резерва и Академии футбола. >>

Дети участников в несанкционированных митингах могут пострадать 13:18

Мэрия Челябинска предупреждает, что митинг 9 сентября не является несанкционированным. При участии в таком мероприятии серьезно могут пострадать как взрослые, так и их дети. >>

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Землетрясение на Южном Урале не повлияло на работу электросетей 12:03

Землетрясение не вызвало неполадок в электрохозяйстве Южного Урала. 5 сентября около 4 часов утра возле Катав-Ивановска были зафиксированы подземные толчки мощностью 5.6 баллов. >>

Сергей Обертас – губернатору: к выборам готовы 04.09 15:43

В это воскресенье, 9 сентября, в Челябинской области выберут двух глав поселений, а также 184 депутатов из 600 кандидатов. Сегодня, 4 сентября, глава Южного Урала Борис Дубровский выслушал доклад председателя регионального Избиркома Сергея Обертаса о готовности к предстоящим глав и депутатов муниципалитетов. >>
В Копейске заработал цветной фонтан

В Копейске заработал цветной фонтан 04.09 13:58

Яркие струи воды, подсвеченные всеми цветами радуги, порадовали копейчан вчера вечером, 3 сентября. Обновленный после действий вандалов в день города, фонтан заработал вновь и в полную силу. >>

//Новости МирТесен



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Строители общественно-делового центра при возведении искусственного острова обнаружили старую канализационную трубу, которая идет прямо под руслом реки Миасс. Глава региона Борис Дубровский выделил на ее ремонт 50 миллионов рублей, чтобы починить аварийный участок и не допустить экологической катастрофы. >>

В Челябинске силовики задержали наркокурьеров с 30.5 килограммами наркотиков 04.09 11:14

30.5 килограммов синтетических наркотиков могли быть расфасованы и отправлены в другие регионы России. Сотрудники УФСБ Среднего и Южного Урала пресекли канал сбыта и задержали сразу трех наркокурьеров, у которых обнаружили большую партию запрещенных веществ. \ >>
В Челябинск летит Майк Тайсон и Костя Цзю

В Челябинск летит Майк Тайсон и Костя Цзю 04.09 10:55

Известнейшие бойцы сначала посетят 6 сентября Екатеринбург, где проведут мастер-классы для бойцов и подрастающего поколения. Затем 7 сентября они прибудут в Челябинск на турнир, где россиянин, суперчемпион мира WBA 2017 Денис Лебедев сразится с турком Хинзи Алтункаем. >>

//Новости Гнездо.ру

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Глава Центрального района поздравил школьников с Днём знаний

Глава Центрального района поздравил школьников с Днём знаний 04.09 08:04

В эту субботу в школах Центрального района прошли торжественные линейки, посвящённые Дню знаний. На празднике в гимназии №63 с началом учебного года учеников, их родителей и учителей поздравил глава Центрального района Виктор Ереклинцев. >>
«Вечерка» сыграла в городки

«Вечерка» сыграла в городки 03.09 16:07

К юбилею газеты «Вечерний Челябинск» (в этом году газете исполняется пятьдесят лет!) редакция выступила организатором открытого турнира по городошному спорту. >>
Челябинские врачи клиники "Канон" вернули пациенту здоровые колени

Челябинские врачи клиники "Канон" вернули пациенту здоровые колени 03.09 13:23

Врачи челябинской клиники "Канон" провели 1 сентября уникальную операцию по восстановлению передней крестообразной связки колена. Теперь пациентам не требуется болезненная замена связки - новейшая технология «Лигамис» («Ligamys») из Швейцарии позволяет пациентам вернуть радость движения. >>

//Новости Redtram

В Копейске построят новую школу на тысячу мест

В Копейске построят новую школу на тысячу мест 03.09 12:14

В Копейских школах не хватает мест. Для того, чтобы с комфортом разместить всех учащихся, здесь уже к 2021 году будет построена новая школа на тысячу мест. Об этом начальник Управления образования КГО рассказал депутату Госдумы Анатолию Литовченко на торжественной линейке 1 сентября в 1 школе. >>
РМК собрала в школу порядка 800 учеников

РМК собрала в школу порядка 800 учеников 03.09 11:55

790 учеников, которые в этом году пойдут в первый класс, получили от Русской медной компании замечательные подарки: наборы канцелярии и чудесные ранцы. >>

Южноуральцы проигнорировали митинги против пенсионных изменений 03.09 11:38

Южноуральцы проигнорировали митинги против изменений в пенсионное законодательство. В минувшее воскресенье согласованные мероприятия прошли в четырех городах Челябинской области. Ни в одном городе заявленное организаторами число не совпало с количеством пришедших. >>

//Новости ADWILE

Вячеслав Володин: предложение президента сделают закон более справедливым 03.09 11:16

На первом заседании рабочей группы в Госдуме, которая занимается подготовкой поправок в пенсионное законодательство, эксперты обсудили предложения президента России Владимира Путина. Как уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин, предложение президента позволит сделать данный законопроект справедливее. >>
АО «Транснефть – Урал» оснастило кабинеты точных наук в школе поселка Травники

АО «Транснефть – Урал» оснастило кабинеты точных наук в школе поселка Травники 03.09 08:31

Воспитание и образование подрастающего поколения – это вклад в наше будущее. Компания «Транснефть» с прошлого года реализует в регионах своего присутствия корпоративную программу по ремонту и оснащению кабинетов точных наук в сельских и деревенских школах, чтобы у детей была возможность получать знания в условиях, не уступающих лучшим городским школам. >>

Дубровский поставил перед "Трактором" задачу добыть серебро 31.08 19:44

Уже завтра, 1 сентября, стартует континентальная хоккейная лига. В канун столь важного отрезка времени глава региона и президент ХК "Трактор" Борис Дубровский встретился с тренерами и игроками. Он поставил перед ними амбициозную, но вполне выполнимую задачу - добыть серебро. >>
Акция «Челябинск, улыбнись!» продолжится 1 сентября на Кировке

Акция «Челябинск, улыбнись!» продолжится 1 сентября на Кировке 31.08 18:58

В День знаний на главной пешеходной улице города, напротив Театра оперы и балета (где фонтан) продолжится акция «Челябинск, улыбнись!». >>

Борис Дубровский впечатлил своей физподготовкой спортсменов 31.08 14:37

Борис Дубровский впечатлил спортсменов своей физподготовкой. Сегодня, 31 августа, он с легкостью забрался на турник, при этом не сняв даже пиджак. >>
Южноуральским детям вновь устроили именитые мастер-классы

Южноуральским детям вновь устроили именитые мастер-классы 31.08 13:59

РМК во второй раз организовала фестиваль для одаренных детей. На него собралось более 80 ребят из девяти городов Челябинской области. Захватили и мальчишек с девчонками из Екатеринбурга. >>

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В Челябинске пройдет фестиваль «Артишок-2018»

В Челябинске пройдет фестиваль «Артишок-2018» 31.08 13:21

День знаний отметят гала-концертом фестиваля-конкурса талантливой молодежи «Артишок-2018». Праздник пройдет в парке имени Гагарина при поддержке Росбанка. >>
Когда в Карабаше откроют новый торговый центр?

Когда в Карабаше откроют новый торговый центр? 31.08 13:18

Вчера, 30 августа, губернатор региона Борис Дубровский вместе с председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным посетили Карабаш. Здесь стало известно о точной дате открытия нового торгово-развлекательного центра, который строит Русская медная компания. >>
Борис Дубровский открыл в Карабаше новую линию конвертеров Карабашмеди

Борис Дубровский открыл в Карабаше новую линию конвертеров Карабашмеди 30.08 15:51

Первый конвертер из трех открыл глава региона Борис Дубровский сегодня, 30 августа, на заводе Карабашмедь. Система очистки позволит не только существенно снизить влияние на экологию, но и дополнительно повысит мощность предприятия. >>

Вячеслав Володин: решение Путина – то, что ждали от него россияне 30.08 08:52

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что предложение президента страны Владимира Путина, с которым он вчера, 29 августа, обратился к россиянам, это «то, чего от него ждали». >>
Тайсон, Цзю и Проводников откроют новый спорткомплекс в Коркино

Тайсон, Цзю и Проводников откроют новый спорткомплекс в Коркино 29.08 13:42

Майк Тайсон и Костя Цзю в феврале этого года заложили первые камни в фундамент будущего большого спорткомплекса, который РМК обещала построить в этом году в Коркино. И вот 7 сентября они приедут вновь для того, чтобы уже открыть объект. >>
Анатолий Литовченко посетил новый кинозал в Увельском поселке

Анатолий Литовченко посетил новый кинозал в Увельском поселке 29.08 13:16

На капремонт старого объекта из Фонда кино направили 7.6 миллионов рублей. Регион добавил еще 2.6 миллиона, в результате кинозал обзавелся свежим ремонтом и новыми креслами, отоплением и проводкой, современной 3D аппаратурой, экраном и возможностью купить билеты через интернет. >>

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