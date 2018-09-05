Землетрясение на Южном Урале не повлияло на работу электросетей
5 сентября 2018, 12:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Землетрясение не вызвало неполадок в электрохозяйстве Южного Урала. 5 сентября около 4 часов утра возле Катав-Ивановска были зафиксированы подземные толчки мощностью 5.6 баллов.
Как уточнили эксперты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго», энергооборудование функционирует в штатном режиме. Все действия при возникновении внештатных ситуаций заранее отработаны, спецтехника и люди готовы к оперативным действиям.
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