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Высокоскоростной интернет пришёл в села Волгоградской области

5 сентября 2018, 12:00 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Высокоскоростной интернет пришёл в села Волгоградской области

«Ростелеком» до конца текущего года подключит к высокоскоростному интернету 28 населенных пунктов Волгоградской области. Всего на текущий момент в рамках реализации программы «Оптика в дом» в регионе компания обеспечила современной связью 25 поселений.

Оптическая инфраструктура в частном секторе Волгоградской области создается на базе технологии PON*. Ее главное преимущество – доступ в интернет на высоких скоростях и более 200 каналов «Интерактивного ТВ», а также видеонаблюдение и другие услуги по единому оптическому каналу. Оптика проводится непосредственно в дом абонента, обеспечивая большую пропускную способность канала и возможность подключения нескольких услуг с одного абонентского устройства.

«Обеспечение оптикой районов малоэтажной застройки – один из ключевых проектов компании в 2018 году. Эта инициатива реализуется в рамках собственной инвестиционной программы, это наш вклад в развитие цифрового общества России. В перспективе мы планируем расширять географию проекта и в следующем году продолжим заводить высокосортной интернет в частный сектор Волгоградской области», отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» в ходе пресс-тура, который состоялся 4 сентября 2018 года.

В числе недавно подключенных населенных пунктов - поселок «Погромное», который был охвачен оптикой в середине лета и показателен тем, что благодаря современным технологиям связи его житель уже воспользовался услугой «Ростелекома» — «Умный дом» для того, чтобы обезопасить семью и защитить свое имущество.

Андрей Голубев, житель поселка «Погромное»: «Я очень доволен высокой скоростью интернета и качеством интерактивного телевидения от «Ростелекома». В моем старом доме случился пожар, и он полностью сгорел, потому что не было возможности его защитить современными средствами из-за отсутствия качественного соединения с интернетом. Теперь, благодаря услуге «Умный дом» от «Ростелекома», я и моя семья в полной безопасности. Эта услуга позволяет мне быть спокойным за свой дом, за своих близких и питомцев».

Ростелеком также реализует социальную программу совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Устранение цифрового неравенства». В рамках этой программы малонаселенные пункты регионов России также подключаются к высокоскоростному интернету. Исполнение этой программы не пересекается с обеспечением оптикой малоэтажной застройки и отличается прежде всего тем, что в ее рамках осуществляются специальные проекты по развитию услуг связи в населенных пунктах с количеством жителей до 500 человек. В поселки и села с населением свыше обозначенного количества «Ростелеком» проводит интернет по собственной инициативе, за счет собственных средств и таким образом расширяет географию оптического присутствия.

В Волгоградской области оценить преимущества технологии PON и подключить интерактивные сервисы компании уже смогли жители более 2 500 частных домохозяйств.  Всего же на сегодняшний день более 55 тысяч абонентов Волгоградской области стали «оптическими» клиентами «Ростелекома».

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