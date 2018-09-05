//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Платье Ани Лорак для мероприятия в Сочи привело поклонников в замешательство
- Жена Сергея Сафронова родила ему дочку
- Максим Галкин показал отношение своих детей к органной музыке
- Поклонники поражены внешним сходством Оксаны Федоровой и ее сына
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Высокоскоростной интернет пришёл в села Волгоградской области
5 сентября 2018, 12:00 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]
«Ростелеком» до конца текущего года подключит к высокоскоростному интернету 28 населенных пунктов Волгоградской области. Всего на текущий момент в рамках реализации программы «Оптика в дом» в регионе компания обеспечила современной связью 25 поселений.
Оптическая инфраструктура в частном секторе Волгоградской области создается на базе технологии PON*. Ее главное преимущество – доступ в интернет на высоких скоростях и более 200 каналов «Интерактивного ТВ», а также видеонаблюдение и другие услуги по единому оптическому каналу. Оптика проводится непосредственно в дом абонента, обеспечивая большую пропускную способность канала и возможность подключения нескольких услуг с одного абонентского устройства.
«Обеспечение оптикой районов малоэтажной застройки – один из ключевых проектов компании в 2018 году. Эта инициатива реализуется в рамках собственной инвестиционной программы, это наш вклад в развитие цифрового общества России. В перспективе мы планируем расширять географию проекта и в следующем году продолжим заводить высокосортной интернет в частный сектор Волгоградской области», отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» в ходе пресс-тура, который состоялся 4 сентября 2018 года.
В числе недавно подключенных населенных пунктов - поселок «Погромное», который был охвачен оптикой в середине лета и показателен тем, что благодаря современным технологиям связи его житель уже воспользовался услугой «Ростелекома» — «Умный дом» для того, чтобы обезопасить семью и защитить свое имущество.
Андрей Голубев, житель поселка «Погромное»: «Я очень доволен высокой скоростью интернета и качеством интерактивного телевидения от «Ростелекома». В моем старом доме случился пожар, и он полностью сгорел, потому что не было возможности его защитить современными средствами из-за отсутствия качественного соединения с интернетом. Теперь, благодаря услуге «Умный дом» от «Ростелекома», я и моя семья в полной безопасности. Эта услуга позволяет мне быть спокойным за свой дом, за своих близких и питомцев».
Ростелеком также реализует социальную программу совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Устранение цифрового неравенства». В рамках этой программы малонаселенные пункты регионов России также подключаются к высокоскоростному интернету. Исполнение этой программы не пересекается с обеспечением оптикой малоэтажной застройки и отличается прежде всего тем, что в ее рамках осуществляются специальные проекты по развитию услуг связи в населенных пунктах с количеством жителей до 500 человек. В поселки и села с населением свыше обозначенного количества «Ростелеком» проводит интернет по собственной инициативе, за счет собственных средств и таким образом расширяет географию оптического присутствия.
В Волгоградской области оценить преимущества технологии PON и подключить интерактивные сервисы компании уже смогли жители более 2 500 частных домохозяйств. Всего же на сегодняшний день более 55 тысяч абонентов Волгоградской области стали «оптическими» клиентами «Ростелекома».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Работодатели Волгограда задолжали Фонду соцстраха 229 млн рублей 12:00
Высокоскоростной интернет пришёл в села Волгоградской области 12:00
В День города электрички дополнительно остановятся на Мамаевом кургане 31.08 17:19
2 сентября на детской железной дороге дополнительные рейсы 31.08 17:18
Зовут на митинг 29.08 16:21
В День знаний начинает действовать скидка на билеты в электричках 29.08 16:20
//Новости МирТесен
Ярмарка вакансий - новые жизненные перспективы 29.08 16:07
Болеть! И тогда «кожаный» станет «золотым» 29.08 16:06
Налоговые льготы получили 17 волгоградских компаний 29.08 16:05
//Новости Гнездо.ру
Сроки работ на волгоградской набережной продлеваются 29.08 16:04
Праздник с колёс 28.08 11:51
Жители Волгоградской области получили 190 тысяч госуслуг 23.08 15:24
//Новости Redtram
Акция «Памятный гудок» пройдет 23 августа в Волгограде 22.08 14:57
При попытке захвата власти начать кампанию гражданского неповиновения 22.08 14:56
Открыт шестой "Читай-город" 22.08 14:54
//Новости ADWILE
НЭТу назначили нового главного 22.08 13:54
Бесплатно – это значит даром. А подарки приятно и получать, и делать 22.08 13:52
Экспонаты казачьей жизни 22.08 13:52
Финальный свисток 22.08 13:50
ВгАЗ завершил строительство объектов к запуску производства анодов 16.08 15:26
В диалоге с родителями особенных детей 16.08 15:26
//Новости партнеров
Корзина, картина, картонка в составе сборного груза 03.08 10:19
Улица Советская, она же Пархоменко 01.08 16:26
Мы наш, мы новый мир благоустроим 01.08 16:25
Театральный сезон в Волгограде откроется «Большими гастролями» 01.08 16:24
Автомобиль как средство реабилитации 26.07 12:45
Место встречи 25.07 16:37