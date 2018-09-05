Депутат Госдумы предлагает удвоить социальный налоговый вычет

Как считает депутат Госдумы Иван Сухарев, установленная ещё в 2007 году предельная сумма налогового вычета уже не актуальна. Им подготовлен законопроект, который вносит изменения в Налоговый кодекс.

Как разъяснил Сухарев в беседе с RT, механизм социального налогового вычета, который есть в настоящее время, предлагает право возврата из суммы затраченных средств не больше чем 15 600 рублей за налоговый год. Изменения, которые предлагает парламентарий, дадут возможность учащимся вернуть до 31 200 рублей за этот период.

Сухарев рассказал, что стоимость одного года учёбы в период с 2009 по 2017 год увеличилась в среднем более чем на 50 тысяч рублей. А в столичных вузах иногда придется выложить 500 тысяч рублей. При этом изменений в сумме налогового вычета не происходило.

"Сегодня многие говорят о мотивации получать высшее образование, однако для этого необходимы реальные шаги. Одним из них как раз может стать предлагаемый законопроект", - добавил Сухарев.