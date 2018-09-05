Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве на четверг, 6 сентября. Согласно последней информации погода в столице завтра может нанести ущерб здоровью и жизни граждан.

В Гидрометцентре отметили, что в грядущий четверг в городе сохранится высокая пожароопасность, вследствие чего уровень опасных явлений останется "желтым", передает РИА "Новости".

Метеорологи подчеркивают, что столбики термометров в Москве завтра будут достигать 23-24 градусов выше нуля. В столице ожидается переменная облачность без осадков. К ночи температура опустится до 11-13 градусов по Цельсию, вследствие чего гражданам рекомендуют брать с собой теплую одежду.