В Москве на четверг продлили "желтый" уровень опасности
5 сентября 2018, 11:22 [ «Аргументы Недели» ]
Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве на четверг, 6 сентября. Согласно последней информации погода в столице завтра может нанести ущерб здоровью и жизни граждан.
В Гидрометцентре отметили, что в грядущий четверг в городе сохранится высокая пожароопасность, вследствие чего уровень опасных явлений останется "желтым", передает РИА "Новости".
Метеорологи подчеркивают, что столбики термометров в Москве завтра будут достигать 23-24 градусов выше нуля. В столице ожидается переменная облачность без осадков. К ночи температура опустится до 11-13 градусов по Цельсию, вследствие чего гражданам рекомендуют брать с собой теплую одежду.
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