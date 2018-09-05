Армянск: школьников отправили в санатории, завод «Крымский Титан» остановлен

В населенных пунктах севера Крыма зафиксировали превышение допустимой нормы концентрации вредных веществ после выброса, который произошел еще полторы недели назад. Если изначально власти не видели причин для прекращения обучения детей и остановки завода «Крымский Титан», с которым и связывают происшествие, то сегодня все изменилось. Школьников вместе с мамами и учителями отправили в санатории, а предприятие приостановило работу, пишут "Аргументы недели-Крым".

Выброс вещества в атмосферу произошел в Армянске в ночь на 24 августа. После этого на крышах домов в населенных пунктах, металлических предметах в квартирах образовался маслянистый налет желтоватого оттенка. В городе засохли некоторые деревья. Жители Армянска жаловались на самочувствие, едкий запах и першение в горле. «Крымский Титан» отрицал свою причастность к произошедшему, но власти Крыма назвали причину: испарение содержимого кислотонакопителя, которым и пользуется завод. Премьер республики Сергей Аксенов заявил, что угрозы жизни и здоровью жителей севера Крыма нет, а Роспотребнадзор не выявил превышения в воздухе нормативов загрязняющих веществ. Предприятие продолжило работать, а детей отправили 1 сентября в школы на сокращенные торжественные линейки.

Все изменилось 4 сентября, когда заявили, что концентрация сернистого ангидрида на севере республики впервые превысила норму. По словам Аксенова, это произошло из-за изменения погоды: падения ночной температуры воздуха и увеличения дневной.

В связи с этим несколько тысяч детей Армянска и двух близлежащих сел отправили на внеплановые каникулы в санатории Евпатории, Бахчисарайского и Сакского района. Школьники со второго класса и старше поехали сами, а дети помладше, в том числе и детсадовцы, – с родителями. Власти заявили, что угрозы здоровью жителей все еще нет, а двухнедельный отдых решили устроить в предупредительных целях.

Было принято решение остановить работу завода на две недели. За один день сделать это невозможно, поэтому работа по приостановке будет проведена в течение недели. При этом руководство пообещало, что всем работникам завода выплатят заработную плату в полном объеме.

«Через неделю ни одна труба дымить не будет, я заверяю всех жителей нашего города. Процесс начался», – сказал директор филиала ООО «Титановые инвестиции» Андрей Акулов.

Предположительно, решить проблему можно заполнив кислотонакопитель завода водой. Однако важно, чтобы вода была пресной, иначе можно только ухудшить ситуацию. Всего на это может уйти около семи месяцев: пять на подачу воды к источнику выбросов и два – на монтаж труб. Воду хотят брать из Каркинитского залива, а если она не подойдет, будет проводиться обработка специальными составами.

За ситуацию в Армянске взялись надзорное ведомство и следователи. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, а прокуратура в ближайшее время проведет свое расследование и разберется, есть ли в выбросе вина должностных лиц.

Роспотребнадзор распространил рекомендации, в которых советует ограничить пребывание на открытом воздухе, закрывать окна и двери, надевать ватно-марлевые влажные повязки и мыться с обильным использованием проточной воды. При этом сколько еще жителям севера Крыма придется дышать вредными веществами и придерживаться этих правил, наверняка неизвестно.