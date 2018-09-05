СМИ: количество сирот в России стало рекордно малым
5 сентября 2018, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]
По данным на 1 сентября текущего года в банке сведений о детях-сиротах министерства просвещения числятся 47,8 тысяч человек. Это самый низкий уровень за всю новейшую историю России.
В Росстате констатируют факт, что снижение количества сирот ни коим образом не зависит от демографической ситуации. Наоборот, начиная с 2006 года, в стране каждый год увеличивается количество жителей в возрасте до 14 лет, сообщают "Известия".
Как отметил член Совета по вопросам защиты прав и законных интересов детей-сирот при министерстве просвещения Армен Попов, в настоящее время число ребят, которых берут в семьи, гораздо больше тех, кто вынужден жить в детских домах. Сейчас в России около 180 тысяч приемных родителей и усыновителей, и столько же - кровных опекунов. При этом гораздо чаще российские семьи стали усыновлять детей-инвалидов.
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