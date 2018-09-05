Мошенники придумали новый способ похищения денег с банковских карт россиян

Мошенники недавно придумали новый способ похищать деньги с банковских карт россиян. Согласно последней информации специалистов, сначала потенциальным жертвам приходит SMS особого содержания.

, ссылаясь на данные компании Zecurion, владельцу карточки предлагается позвонить по телефону и подтвердить свое действие со средствами, а также назвать персональные данные. Именно после этого шага со счета списываются средства. От подобного сценария пострадали к настоящему моменту не менее ста человек, а общий ущерб составил 2 миллиона рублей. В сообщении содержится ссылка на федеральный закон о блокировке банком карты в связи с тем, что последняя операция показалась организации подозрительной. Как сообщает издание "Известия" , ссылаясь на данные компании Zecurion, владельцу карточки предлагается позвонить по телефону и подтвердить свое действие со средствами, а также назвать персональные данные. Именно после этого шага со счета списываются средства. От подобного сценария пострадали к настоящему моменту не менее ста человек, а общий ущерб составил 2 миллиона рублей.

Дело в том, что мошенники при помощи специальной техники научились быстро отслеживать транзакции банковских клиентов.