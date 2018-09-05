В России обсуждают введение минимальной цены на пиво

Росалкогольрегулирование (РАР) планирует обсудить с Министерством финансов России возможность введения минимальной розничной цены на пиво. Об этом сообщил руководитель РАР Игорь Алешин.

До этого к Алшину уже были обращения с этим предложением участников пивоваренного рынка. Он также назвал верным шагом введение маркировки для всей пивоваренной продукции. Универсальная марка могла бы ставиться на все виды тары.

Алешин добавил, что результатом таких действий не должны стать перебои с производством и поставками. «В связи с этим и операторы рынка, и регулятор обязаны тщательно подготовиться к этим изменениям», — отметил глава РАР в интервью РИА Новости.