Виновные, сбросившие вещество, окрасившее реку в зеленый цвет, будут наказаны
4 сентября 2018, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]
На берегу ялтинской реки Быстрая обнаружены частицы неизвестного вещества, сброс которого окрасил воду в неестественный зеленый оттенок, пишут «Аргументы недели-Крым».
Об этом рассказали в Минприроды Республики, передает «РИА Крым».
В ведомстве сообщили, что в районе реки найдены частицы неизвестного вещества. Что это за вещество, будет определено в ходе лабораторных исследований. Сейчас вода в реке чистая – прозрачная и без запаха.
Также в адрес МВД РК уже направлено заявление с просьбой найти виновных в сбросе вещества.
Напомним, в социальных сетях появились фото ярко-зеленой воды в реке Быстрая в районе остановки «Октябрь», которые сделали жители курортного города Крыма. По данному факту возбуждено административное дело. По итогу административного расследования виновных обещают привлечь к ответственности.
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