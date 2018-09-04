Капитальный ремонт дороги в Симферополе утопил в грязи несколько машин

В Симферополе отечественный автомобиль «Нива» заехал на улицу Объездную, где в настоящее время проходит капитальный ремонт дороги. Там водитель не смог преодолеть участок и увяз в грязи, пишут «Аргументы недели-Крым».

Как сообщают очевидцы в социальной сет, проезжую часть полностью раскопали.

Чтобы вытащить автомобиль из грязи, на место приехал «Камаз», но и он увяз вместе с легковушкой, после на место прибыл автомобиль «Урал» и вытащил все автомобили.

Позже на этом же участке застрял джип, который заехал на место ремонта в надежде объехать пробку.