Капитальный ремонт дороги в Симферополе утопил в грязи несколько машин
4 сентября 2018, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]
В Симферополе отечественный автомобиль «Нива» заехал на улицу Объездную, где в настоящее время проходит капитальный ремонт дороги. Там водитель не смог преодолеть участок и увяз в грязи, пишут «Аргументы недели-Крым».
Как сообщают очевидцы в социальной сет, проезжую часть полностью раскопали.
Чтобы вытащить автомобиль из грязи, на место приехал «Камаз», но и он увяз вместе с легковушкой, после на место прибыл автомобиль «Урал» и вытащил все автомобили.
Позже на этом же участке застрял джип, который заехал на место ремонта в надежде объехать пробку.
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