В Москве негодуют из-за устроивших в музеях туалет китайцев

В столице разгорелся скандал из-за китайских туристов. Сотрудники московских музеев возмущены тем, что те справляют большую нужду прямо в стенах памятников истории и культуры.

Гидам сделали предупреждение: если еще раз такое повторится, их лишат лицензии. Впрочем, аккредитованные экскурсоводы утверждают, что и так стараются следить за своими группами, а вот нелегалы даже элементарно не просят соблюдать тишину, им все равно.

В свою очередь китайцы объясняют свои поступки тем, что поблизости просто нет туалетов. Либо их так мало, что выстоять километровую очередь и дотерпеть не так-то просто.

Стоит отметить, что в последние годы заметно повысился возраст азиатских туристов. Чаще всего в группе как минимум десять человек старше 65 лет, а двое-трое совсем старенькие. Как сердиться на них, если им стало плохо? Ведь к нашей еде они не привыкли. То же самое касается детей — в Китае маленьким детям разрешают буквально все, в том числе справлять нужду в общественных местах. Нельзя забывать и о том, что китайцы для очищения организма много пьют и из-за этого часто бегают в уборную.

Сами гиды уверены, что вся эта история с туалетами, конечно же, не спланированная акция протеста. Китайцы лишь привыкли иметь возможность вовремя облегчиться. А в России пока с этим сложно. И в первую очередь речь идет о метро и главных музеях.