//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Поклонники поражены внешним сходством Оксаны Федоровой и ее сына
- Юлия Началова представила нового избранника
- Певицу Анну Семенович высмеяли за неумение пользоваться фотошопом
- Неизвестные ограбили актрису Анастасию Заворотнюк, ущерб составил миллион рублей
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В Москве негодуют из-за устроивших в музеях туалет китайцев
4 сентября 2018, 19:47 [ «Аргументы Недели» ]
В столице разгорелся скандал из-за китайских туристов. Сотрудники московских музеев возмущены тем, что те справляют большую нужду прямо в стенах памятников истории и культуры.
Гидам сделали предупреждение: если еще раз такое повторится, их лишат лицензии. Впрочем, аккредитованные экскурсоводы утверждают, что и так стараются следить за своими группами, а вот нелегалы даже элементарно не просят соблюдать тишину, им все равно.
В свою очередь китайцы объясняют свои поступки тем, что поблизости просто нет туалетов. Либо их так мало, что выстоять километровую очередь и дотерпеть не так-то просто.
Стоит отметить, что в последние годы заметно повысился возраст азиатских туристов. Чаще всего в группе как минимум десять человек старше 65 лет, а двое-трое совсем старенькие. Как сердиться на них, если им стало плохо? Ведь к нашей еде они не привыкли. То же самое касается детей — в Китае маленьким детям разрешают буквально все, в том числе справлять нужду в общественных местах. Нельзя забывать и о том, что китайцы для очищения организма много пьют и из-за этого часто бегают в уборную.
Сами гиды уверены, что вся эта история с туалетами, конечно же, не спланированная акция протеста. Китайцы лишь привыкли иметь возможность вовремя облегчиться. А в России пока с этим сложно. И в первую очередь речь идет о метро и главных музеях.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
Стали известны угрожающие Киеву последствия разрыва договора о дружбе с Россией
//Новости Гнездо.ру
//Политика
Израильский разведчик объяснил опасность присоединения Донбасса для России
//В мире
Украинский посол признал разногласия Берлина и Киева по «Северному потоку — 2»
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
После выброса загрязняющего вещества работа «Крымского Титана» остановлена
Неизвестные ограбили актрису Анастасию Заворотнюк, ущерб составил миллион рублей
//Культура
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
//В мире
Эксперт прокомментировал заявление ДНР о подготовке Киевом атаки на Донбасс
//Общество
В Иркутской области врачи поставили неправильный диагноз ребенку
//Новости СМИ2
//В мире
//В мире
//В мире
Силовики создали ударную группировку для атаки на позиции ДНР
//Новости Redtram
//Общество
//В мире
РФ обвинила Британию в нарушении норм дипломатической вежливости
//В мире
В США из-за чрезмерного внимания со стороны туристов утонул лось
//Общество
Совфед предложил разработать для школьников правила издания книг
//В мире
//В мире
//Наука
//Культура
Фестиваль «Лестница» соберёт необычные театры
Сураев: дыру в МКС мог просверлить космонавт с неустойчивой психикой
//В мире
В столице Ливии объявили ЧП из-за боев между делящими город отрядами милиции
//В мире
Песков: власти Британии не извинялись за резкие слова в адрес Путина
//В мире